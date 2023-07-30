Кремлівські блогери дискредитують контрнаступ ЗСУ архівними відео, – ISW

Сегменти провоєнного ультранаціоналістичного інформпростору Росії приєдналися до невдалих спроб Кремля представити український контрнаступ як нібито неуспішний.

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Блогери, які захищають інтереси Кремля, намагаються поширювати архівні відео, на яких демонструють знищену українську техніку. У такий спосіб вони намагаються дискредитувати наступ України. Про це повідомили у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці звернули увагу, що нещодавно російські пропагандисти розповсюдили інформацію від 29 липня, стверджуючи, що на відео видно, як один російський танк нібито розгромив цілу українську роту з бронетехнікою. Насправді його створили окупанти ще 7 червня. На ньому вони показують, як артилерійські підрозділи військ РФ завдають ударів по колоні українських військ.

Експерти ISW зазначили, що кремлівські так звані журналісти навмисно поширюють старі відео та фото, щоб підтримати версію офіційної Москви. Ця стратегія направлена на підтвердження слів очільника Росії про те, що ЗСУ втратили 39 одиниць бронетехніки за кілька днів боїв у західній частині Запорізької області. Доказів російський диктатор не надав.

Фахівці ISW вважають, що Кремль, ймовірно, змінює свою політику щодо висвітлення бойових дій, щоб применшити можливості та результати успішного контрнаступу ЗСУ та позиціонувати себе як ефективного керівника військових дій.

Російські так звані "військкори" й надалі інформують про локальні просування ЗСУ, а здачу росіянами називають вимушеною. За їхніми даними, деякі проблеми з російськими оборонними операціями спостерігаються, але ширше оперативне подання українського контрнаступу у провоєнному інформаційному просторі РФ узгоджується з ймовірною зміною зображення наступу Кремлем.

Нагадаємо, 29 липня у ISW заявили, що у Кремлі почали більше непокоїтися наслідками наступу України, яка прагне звільнити свої території. Як зазначили аналітики, ініціатива Міноборони Росії стосовно збільшення максимального віку призову з 27 до 30 років викликала бурхливу дискусію серед кремлівських чиновників.