"Штурм Кремля": у легіоні "Свобода Росії" розповіли про плани щодо режиму Путіна (відео)

Російські добровольці анонсували продовження рейдів восени та взимку. Запевняють, бої на території Росії "зв'язують" підрозділи ЗС РФ і тоді бійцям Сил оборони стає трохи легше.

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Зранку 28 вересня 2023 року російські ЗМІ повідомила про стрільбу у Бєлгородській області. У повідомленні вказувалось, начебто прикордонники ведуть бій з диверсантами. Тим часом бійці легіону "Свобода Росії" підтвердили, що дійсно ведуть бойові дії на території РФ, пройшовши через "мінні поля", яких насправді не існує. Заступник командира легіону з військово-цивільного співробітництва з позивним "Цезар" поділився планами російських добровольців щодо участі у війні з режимом Кремля. Про це він розповів у ефірі каналу "Ми — Україна".

"Цезар" заявив, що мета російських добровольців — повністю змінити владу у путінській Росії. Впевнений, що зможуть здійснити те, чого не зміг зробити власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин — "візьмуть Кремль".

Тим часом бійці продовжують здійснювати спецоперації спільно з Силами оборони України. Діють на двох напрямках: на лінії фронту та на кордоні з Росією. На фронті їхні позиції розміщені біля Бахмуту і Донецька. Частина підрозділу прямо зараз здійснює рейд у Бєлгородську область РФ.

Зі слів заступника командира легіону, бої на прикордонних територіях мають свої цілі, які сприяють майбутній перемозі України. Зокрема вони підточують сили ЗС РФ, знищуючи невеликі підрозділи російського війська, та примушують тримати певні частини на кордоні — тоді їх не відправляють на фронт в Україну.

Боєць зазначив, що літня пора року — дійсно найсприятливіший час для рейдів. Однак вони діятимуть і тоді, коли "зеленки" вже не буде.

"Усі розуміють, коли "зеленка" розпустила, то це саме час для рейдів. Але ми будемо проводити операції і восени, і взимку. Наша мета: облога та штурм Кремля", — заявив "Цезар".

Рейд в Бєлгородську область: деталі

Бійці легіону "Свобода Росії" 28 вересня повідомили, що ведуть бойові дії у Бєлгородській області. Перед цим вони успішно здолали мінні поля — назвали їх "казками Конашенкова". Запевняють, що поранених та загиблих немає.

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Дійшли до села: на Бєлгородщині в РФ стався прорив української ДРГ, — росЗМІ (фото)

Російська влада офіційно не підтвердила бій на прикордонних територіях. Натомість росЗМІ запевняють, начебто події відбуваються біля населених пунктів Старосілля та Теребріно.

Зазначимо, на карті можна побачити, що можлива місцевість прориву — за 20 км на північний захід від Грайворона, де стався рейд влітку 2023 року.

Місце проведення рейду у Бєлгороській області 28 вересеня 2023 року Фото: Google maps

Кілька днів тому очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів про один з попередніх рейдів російських добровольців на територію РФ. Вказав, що в Курській області вдалось знешкодити кілька службовців з ФСБ, ЗС РФ та Росгвардії.

Тим часом командир "Російського добровольчого корпусу" ("РДК") показав пачку російських паспортів і заявив — це документи росіян, які вирішили протистояти Путіну та Кремлю і допомогти Україні перемогти.

Нагадуємо, 25 вересня стало відомо про спробу прориву росіян на Харківщині. Зокрема, на територію області зайшли російські військові і спробували облаштувати позиції. Коли вони зібрались в одному місці, їх знищили бійці Сил оборони. Тим часом українські підрозділи намагаються створити нові плацдарми на лівому березі Дніпра: висадились на островах і закріплюються.