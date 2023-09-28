"Штурм Кремля": в легионе "Свобода России" рассказали о планах в отношении режима Путина (видео)

Российские добровольцы анонсировали продолжение рейдов осенью и зимой. Уверяют, бои на территории России "связывают" подразделения ВС РФ и тогда бойцам Сил обороны становится немного легче.

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Утром 28 сентября 2023 года российские СМИ сообщили о стрельбе в Белгородской области. В сообщении указывалось, якобы пограничники ведут бой с диверсантами. Между тем бойцы легиона "Свобода России" подтвердили, что действительно ведут боевые действия на территории РФ, пройдя через "минные поля", которых на самом деле не существует. Заместитель командира легиона по военно-гражданскому сотрудничеству с позывным "Цезарь" поделился планами российских добровольцев по участию в войне с режимом Кремля. Об этом он рассказал в эфире канала "Мы — Украина".

"Цезарь" заявил, что цель российских добровольцев — полностью изменить власть в путинской России. Уверен, что смогут осуществить то, чего не смог сделать владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин — "возьмут Кремль".

Тем временем бойцы продолжают осуществлять спецоперации совместно с Силами обороны Украины. Действуют на двух направлениях: на линии фронта и на границе с Россией. На фронте их позиции размещены возле Бахмута и Донецка. Часть подразделения прямо сейчас совершает рейд в Белгородскую область РФ.

По словам заместителя командира легиона, бои на приграничных территориях имеют свои цели, которые способствуют будущей победе Украины. В частности они подтачивают силы ВС РФ, уничтожая небольшие подразделения российского войска, и заставляют держать определенные части на границе — тогда их не отправляют на фронт в Украину.

Боец отметил, что летнее время года — действительно самое благоприятное время для рейдов. Однако они будут действовать и тогда, когда "зеленки" уже не будет.

"Все понимают, когда "зеленка" распустила, то это самое время для рейдов. Но мы будем проводить операции и осенью, и зимой. Наша цель: осада и штурм Кремля", — заявил "Цезарь".

Рейд в Белгородскую область: детали

Бойцы легиона "Свобода России" 28 сентября сообщили, что ведут боевые действия в Белгородской области. Перед этим они успешно преодолели минные поля — назвали их "сказками Конашенкова". Уверяют, что раненых и погибших нет.

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Дошли до села: на Белгородщине в РФ произошел прорыв украинской ДРГ, — росСМИ (фото)

Российские власти официально не подтвердили бой на приграничных территориях. Зато росСМИ уверяют, будто события происходят возле населенных пунктов Староселье и Теребрино.

Отметим, на карте можно увидеть, что возможная местность прорыва — в 20 км к северо-западу от Грайворона, где произошел рейд летом 2023 года.

Место проведения рейда в Белгородской области 28 сентября 2023 года Фото: Google maps

Несколько дней назад глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал об одном из предыдущих рейдов российских добровольцев на территорию РФ. Указал, что в Курской области удалось обезвредить несколько служащих из ФСБ, ВС РФ и Росгвардии.

Тем временем командир "Российского добровольческого корпуса" ("РДК") показал пачку российских паспортов и заявил — это документы россиян, которые решили противостоять Путину и Кремлю и помочь Украине победить.

Напоминаем, 25 сентября стало известно о попытке прорыва россиян на Харьковщине. В частности, на территорию области зашли российские военные и попытались обустроить позиции. Когда они собрались в одном месте, их уничтожили бойцы Сил обороны. Тем временем украинские подразделения пытаются создать новые плацдармы на левом берегу Днепра: высадились на островах и закрепляются.