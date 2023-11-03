Наступ на Авдіївку: Путіну потрібна хоч якась ілюзія перемоги, — аналітик (відео)

За словами аналітика Сергія Жукова, пропаганда повинна підживлювати мілітаристські настрої у російському суспільстві, в тому числі й розповідями про якісь "перемоги" у війні проти України.

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Звіти керівництва армії РФ росіян вже "не надихають", тому президенту Володимиру Путіну потрібна хоч якась перемога, наприклад захоплення Авдіївки. Таку думку висловив аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков 3 листопада в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Аналітик вважає, що війна РФ проти України ведеться не тільки на фронті, а й у інформаційному просторі. Пропаганда повинна підживлювати мілітаристські настрої у російському суспільстві, в тому числі й розповідями про якісь начебно перемоги на території України. Звіти Міноборони РФ в особі Конашенкова, росіян вже не задовільняють, їм потрібні видимі речі, такі, як захоплення якогось населеного пункту.

"Росіяни зараз намагаються взяти в оточення Авдіївку. І продиктовано це не лише військовими міркуваннями, а ще й суто інформаційними міркуваннями для того, щоб показати російському суспільству якусь "перемогу" та Путіна показати якимсь "переможцем", — зазначив Сергій Жуков.

Він також вважає, що у Росії не наважуються проводити другу хвилю мобілізації відкрито,тому головним стимулом залишаються гроші, які виплачують військовослужбовцям за участь у війні проти України.

"Російська влада побоюється оголошувати повномасштабну мобілізацію, нову хвилю і намагається всі потреби фронту закрити мобілізацією прихованою", — зазначив аналітик.

До лав ЗС РФ мобілізують незахищені верстви населення — хитромудрість, вигадана Кремлем, щоб не посилювати напругу у російському суспільстві.

"Деякі села на Далекому Сході, наприклад, Сибіру і так далі, фактично цілими населеними пунктами прогулюють гробові, які отримують їх односельці", — додав Жуков.

Нагадаємо, 3 листопада повідомлялося, що у ГУР розповіли, на які операції противника варто очікувати. Ворожі війська можуть продовжити діяти, як вони це нині роблять під Авдіївкою. У розвідці завірили, що уважно стежать за загарбниками.