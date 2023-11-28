"Розберіться і покарайте": найманці поскаржились Путіну на ПВК "Вагнер", — ЗМІ (фото)

Командири ПВК "Вагнер" забирали собі дві третини грошей, які Кремль платив за убитого вагнерівця. Найманці обіцяють, що назвуть імена усіх причетних.

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Найманці ПВК "Вагнер" написали листа президенту РФ Володимиру Путіну. У листі вони розповіли, як їх використовували під час війни в Україні, а потім обманули й долучили до заколоту, очолюваного нині покійним власником ПВК Євгеном Пригожини. Також поскаржились, що відносно них порушили трудове законодавство і попросили це виправити. Про лист "вагнерівців" ідеться у статті на порталі "Обозреватель".

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"Швидко замінили командирів": "вагнерівці" повертаються під Бахмут, — CNN

Журналісти опублікували звернення "вагнерівців", яке зайняло шість сторінок. Вказується, що це "відкритий лист" найманців, у якому вони просять захисту в очільника Кремля. Автори — бойовики, які не пішли за Пригожиним під час його походу на Москву у червні 2023 року.

Найманці описали, як воювали під Бахмутом і як їх посилали у "м'ясні штурми". Розповіли, що з одного підрозділу з 600 осіб після таких штурмів живими залишились лише 20. Після того, як їх "обманом" долучили до заколоту Пригожина, почались побиття та убивства: їх забивали до смерті інші бойовики. Тепер вони готові назвати усі імена і дати усі потрібні покази слідчим органам РФ, ідеться у листі.

Водночас командири ПВК наживались на найманцях. Зокрема, за смерть кожного уряд РФ виплачував по 15 млн руб. Однак родичі отримували по 5 млн, а решту клали собі в кишень певні посадові особи у компанії. Також скаржились на Пригожина, який забороняв візити священників, бо начебто "боявся викриття".

В підсумку автори листа просили у Путіна навести лад у дотриманні "трудового законодавства" і посприяти виплаті найманцям усіх грошей, які їм наобіцяли за участь у бойових діях в Україні. Також хотіли, щоб очільник Кремля покарав винних — відібрав у них гроші та майно, звільнив з зайнятих посад.

Лист найманців ПВК Вагнер до Путіна

Доля найманців ПВК "Вагнер" — деталі

Зазначимо, після завершення походу Пригожина на Москву та його смерті через два місяці в РФ закрили табори, в яких перебували найманці. Частина з них перебралась до Білорусі, частина залишилась на території Росії. Восени 2023 року росЗМІ повідомили, що найманці почали укладати контракти з Міноборони, а також Росгвардією. Також припускали, що на чолі частини нових підрозділів може стати син Пригожина або колишній керівник штабу ПВК.

Нагадуємо, 28 листопада очільник МЗС Литви відреагував на затримку з наданням сучасної зброї Україні. Посадовець заявив, що країни НАТО мають цю зброю і продають її будь-кому, але не надають головнокомандувачу ЗСУ генералу Валерію Залужному. Тим часом помічник Держсекретаря США Ентоні Блінкена наголосив, що Україну не будуть схиляти до перемовин, бо Путін очікує від Києва виключно капітуляцію.