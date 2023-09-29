"Досвід затребуваний": у Міноборони Британії пояснили, чим "вагнерівці" корисні РФ під Бахмутом

Точний статус передислокованих бойовиків невідомий. Деякі з "вагнерівців" перейшли до формувань Міноборони РФ та інших ПВК, уточнили в британській розвідці.

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Найманців приватної військової компанії "Вагнер" почали передислоковувати в Україну. У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що досвід бойовиків буде найбільш затребуваний біля Бахмута Донецької області.

"Кілька звітів свідчать про концентрацію ветеранів Вагнера навколо Бахмута: їхній досвід, імовірно, буде особливо затребуваним у цьому секторі", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що більшість бойовиків знайомі з лінією фронту та українською тактикою введення бою, адже минулого року брали участь у бойових діях на цій ділянці фронту.

У розвідці розповіли, що в Україну почали передислоковувати окремих найманців та невеликі групи у складі різноманітних російських підрозділів. Зокрема, точний статус передислокованих бойовиків невідомий, проте деякі з військових перейшли до формувань Міноборони Росії та інших ПВК.

Додали, що найманці ПВК "Вагнер" покинули територію України в червні 2023 року до початку заколоту та загибелі їхнього лідера Євгена Пригожина та інших керівників ПВК 23 серпня.

Нагадаємо, 27 вересня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що найманців ПВК "Вагнер" передислокували на схід України. Він заявив, що ця ПВК закінчила своє існування разом із ліквідацією Пригожина та Уткіна.

Того ж дня українські військові з передової підтвердили присутність бойовиків на сході. Зокрема, вони повернулися на лінію фронту після зміни командира.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 27 вересня заявили, що найманцям ПВК "Вагнер" важко провести злагодження з новим керівництвом після повернення під Бахмут Донецької області.