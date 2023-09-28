"Важко провести злагоджену реформу": в ISW підтвердили повернення ПВК "Вагнер" під Бахмут

Наразі під Бахмутом перебуває приблизно 500 найманців ПВК "Вагнер". Вони діють у складі формувань Міністерства оборони Російської Федерації.

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Найманці приватної військової компанії "Вагнер" повернулися в район Бахмута Донецької області, проте їм важко провести злагодження з новим керівництвом. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 27 вересня.

Зазначили, що передислокацію найманців ПВК "Вагнер" підтвердили українські та російські сторони. Проте це може свідчити про те, що бойовикам "важко провести злагоджену реформу" навколо нового керівництва.

26 вересня російський військкор повідомив, що деякі найманці перейшли до структур Міністерства оборони Російської Федерації через призначення нового командира ПВК. Крім цього, оператор українського безпілотника, який працює в районі Бахмута, заявив, що найманці змінили командира та повернулися на поле бою, щоб компенсувати нестачу російських військових біля Бахмута.

27 вересня речник Східної групи ЗС України капітан Ілля Євлаш заявив, що під Бахмутом у формуваннях Міноборони РФ діють приблизно 500 найманців ПВК "Вагнер". З його слів, цієї кількості особового складу недостатньо для того, щоб змінити ситуацію на полі бою.

Нагадаємо, 27 вересня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Російська Федерація передислокувала найманців ПВК "Вагнер" на схід, аби перекрити новини про звільнення ЗСУ Кліщіївки та Андріївки Донецької області. З його слів, приватна військова компанія фактично припинила своє існування, адже вона закінчила своє існування після ліквідації Пригожина та Уткіна.

Також присутність "вагнерівців" на сході України підтвердили українські бійці з передової 27 вересня. З їх слів, найманці змінили командирів та повернулися на фронт. У ЗСУ переконані, що повернення найманців на передову пов'язане з нестачею російських військових.