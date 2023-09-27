"Психологічна операція": спікер ЗСУ назвав мету Росії щодо повернення "вагнерівців" (відео)

Передислокація "вагнерівців" може бути спрямована позитивно вплинути на моральний стан мобілізованих росіян, які частіше здаються в полон.

Related video

Росія може використовувати повернення "вагнерівців" на фронт як ІПСО для залякування своїх мобілізованих. Про це заявив Ілля Євлаш, речник Східного угруповання військ ЗСУ, в ефірі "Радіо Свободи".

Ілля Євлаш нагадав, що ПВК "Вагнер" був розбитий в районі Бахмута українськими військами. Залишки структури були передислоковані на територію Білорусі. Найманці більше не можуть перебувати у цій країні, тому вони укладають контракти з армією РФ та йдуть на різні посади, від військових до інструкторів.

Спікер наголосив, що ПВК "Вагнер" вже не є згуртованим підрозділом. За його словами, повернення їх на фронт це перш за все це психологічний задум.

"Вагнер" розбитий. Про це вже говорив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський", – пояснив Євлаш.

Він додав, що останнім часом частіше фіксують перехоплення мобілізованих росіян, які не приховують прагнень скласти зброю. Передислокація "вагнерівців" наче може допомогти підняти їхній моральний стан.

В районі Бахмута, як зазначив Ілля Євлаш, зараз перебувають приблизно пів тисячі бійців з "Вагнера". Ці цифри може змінюватися, адже процес направлення військ є тривалим. Їх недостатньо, щоб змінити ситуацію на лінії зіткнення, і вони не можуть виконувати задачі на кшталт окупації Бахмута.

Дивитися з 2 хв 40 сек

Повернення ПВК "Вагнер": реакція Офісу Президента України

На думку радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, "медійний ефект" від повернення найманців ПВК "Вагнер" на схід України більший, ніж реальне значення цієї події. Він зазначив, що перекрити новини стосовно звільнення Силами оборони Андріївки та Кліщіївки в районі Бахмута у такий спосіб Росії не вдасться, а сама структура уже фактично припинила своє існування.

Нагадаємо, 27 вересня начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що у Білорусі табори "вагнерівців" розформовують. Деякі з них вирушають в Африку, інші — воювати в Україну. Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, що у Білорусі найманців було близько 8 тисяч, але нині про таку чисельність не можна говорити.