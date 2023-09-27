"Психологическая операция": спикер ВСУ назвал цель России по возвращению "вагнеровцев" (видео)

Передислокация "вагнеровцев" может быть направлена положительно повлиять на моральное состояние мобилизованных россиян, которые чаще сдаются в плен.

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Россия может использовать возвращение "вагнеровцев" на фронт как ИПСО для запугивания своих мобилизованных. Об этом заявил Илья Евлаш, спикер Восточной группировки войск ВСУ, в эфире "Радио Свобода".

Илья Евлаш напомнил, что ЧВК "Вагнер" был разбит в районе Бахмута украинскими войсками. Остатки структуры были передислоцированы на территорию Беларуси. Наемники больше не могут находиться в этой стране, поэтому они заключают контракты с армией РФ и идут на различные должности, от военных до инструкторов.

Спикер отметил, что ЧВК "Вагнер" уже не является сплоченным подразделением. По его словам, возвращение их на фронт это прежде всего это психологический замысел.

"Вагнер" разбит. Об этом уже говорил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский", — пояснил Евлаш.

Он добавил, что в последнее время чаще фиксируют перехваты мобилизованных россиян, которые не скрывают стремлений сложить оружие. Передислокация "вагнеровцев" как будто может помочь поднять их моральное состояние.

В районе Бахмута, как отметил Илья Евлаш, сейчас находятся примерно полтысячи бойцов из "Вагнера". Эти цифры могут меняться, ведь процесс направления войск является длительным. Их недостаточно, чтобы изменить ситуацию на линии соприкосновения, и они не могут выполнять задачи вроде оккупации Бахмута.

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Возвращение ЧВК "Вагнер": реакция Офиса Президента Украины

По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, "медийный эффект" от возвращения наемников ЧВК "Вагнер" на восток Украины больше, чем реальное значение этого события. Он отметил, что перекрыть новости об освобождении Силами обороны Андреевки и Клещеевки в районе Бахмута таким образом России не удастся, а сама структура уже фактически прекратила свое существование.

Напомним, 27 сентября начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что в Беларуси лагеря "вагнеровцев" расформировывают. Некоторые из них отправляются в Африку, другие — воевать в Украину. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, что в Беларуси наемников было около 8 тысяч, но сейчас о такой численности нельзя говорить.