Большой угрозой не будут: в ВСУ подтвердили присутствие "вагнеровцев" на востоке Украины

По словам представителя Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, в Беларуси лагеря "вагнеровцев" расформировывают. Некоторые из них отправляются в Африку, другие — воевать в Украину.

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Наемники ЧВК "Вагнер" присутствуют на территории Украины. Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в комментарии изданию "РБК-Украина".

По его словам, Министерство обороны РФ перезаключает контракты с "вагнеровцами", чтобы те могли вернуться воевать против Украины или отправиться выполнять задачи в Африку.

Евлаш также заявил, что наемники присутствуют на территории, за которую ответственна Восточная группировка войск ВСУ. Речь идет о "вагнеровцах", которые ранее находились на территории Беларуси.

"Сейчас там расформировывают их лагеря. Их там было около 8 тысяч. Сейчас часть из этих боевиков уехала в Африку, а кто-то перезаключает контракты с министерством обороны РФ и возвращается сюда, на Восток Украины для участия в боевых действиях — и как инструкторы, и как военнослужащие", — рассказал Евлаш.

Он отметил, что примерно 500 человек командование РФ хочет привлечь для участия в войне против Украины. Они представляют собой хорошо подготовленных боевиков, однако большой угрозы представлять не будут, так как их лидер Евгений Пригожин погиб.

"Эти люди действительно являются одними из наиболее подготовленных в российской армии, однако существенной угрозой, "геймченджером" они не станут", — подытожил Евлаш.

Напомним, что в ВСУ рассказали, как на ВС РФ повлияет потеря сел под Бахмутом. Оккупанты имеют несколько трасс, которые ведут с временно оккупированных территорий в Бахмут. Взятие под огневой контроль дороги Бахмут-Горловка станет как бы отрезанием руки — можно существовать, однако активность ухудшится.

Также сообщалось, что боец ВСУ предрек судьбу российских войск под Бахмутом. По словам Кирилла Сазонова, план ВС РФ по захвату Бахмута изначально был обречен на провал, ведь город расположен в низине. Соответственно, у Сил обороны есть возможность постоянно обстреливать противника.