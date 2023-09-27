"Как чемодан без ручки": в ВСУ рассказали, как на ВС РФ повлияет потеря сел под Бахмутом (видео)

Оккупанты имеют несколько трасс, которые ведут с временно оккупированных территорий в Бахмут. Взятие под огневой контроль дороги Бахмут-Горловка станет как бы отрезанием руки — можно существовать, однако активность ухудшится.

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Вооруженные силы Украины имеют успехи возле Зайцево, Клещеевки, Одрадовки и Ивановского на южном направлении. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш во время телемарафона.

"На южном фланге мы продолжаем наступательную операцию, в частности, имеем успехи вблизи Зайцево, Клещиевки, Одрадовки и Ивановского", — сказал Илья Евлаш.

Он отметил, что украинские военные продолжают выбивать врага и закрепляются на новых достигнутых рубежах.

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Кроме этого, Илья Евлаш в эфире Радио Донбасс Реалии рассказал, что армия РФ потеряла подступы к Клещиевке и Андреевке, а потому не будет иметь никаких успехов от удержания этих сел. Зато ВСУ смогут наносить больше ударов по врагу, что приведет к увеличению потерь среди личного состава и вражеской техники.

"Клещиевка и Андреевка — как чемодан без ручки, который и нести трудно, и бросить сложно", — сказал он.

Бахмутское направление

По его словам, самой сложной задачей является пересечение железной дороги, которая является как бы искусственным валом, и закрепление на новых позициях. Незаметно подняться выше железной дороги любой из сторон трудно, ведь сразу противник может наносить огневые удары.

Илья Евлаш отметил, что ВСУ наносят артиллерийские удары врагу, однако ВС РФ пытаются максимально использовать динамическую защиту, контратаковать, чтобы приостановить украинский штурм, однако эти попытки безуспешны.

Он добавил, что у россиян осталось несколько трасс, которые ведут с временно оккупированных территорий в Бахмут. В частности, взятие под огневой контроль трассы Бахмут-Горловка является как бы отрезанием человеку руки — можно продолжать существовать, однако активность ухудшится.

Напомним, 26 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации несут тяжелые потери на Бахмутском направлении. В частности, наблюдается большое количество убитых и раненых военных в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота РФ.

25 сентября начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что украинские военные берегут личный состав, поэтому не применяют тактику лобовых атак для освобождения от оккупантов Бахмута Донецкой области. Оккупанты пытаются остановить продвижение ВСУ, а в Бахмуте удерживают многотысячную группировку.