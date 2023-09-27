"Як валіза без ручки": в ЗСУ розповіли, як на ЗС РФ вплине втрата сіл під Бахмутом (відео)

Окупанти мають кілька трас, які ведуть з тимчасово окупованих територій до Бахмута. Взяття під вогневий контроль дороги Бахмут-Горлівка стане ніби відрізанням руки — можна існувати, проте активність погіршиться.

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Збройні сили України мають успіхи біля Зайцевого, Кліщіївки, Одрадівки та Іванівського на південному напрямку. Про це повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш під час телемарафону.

"На південному фланзі ми продовжуємо наступальну операцію, зокрема, маємо успіхи поблизу Зайцевого, Кліщіївки, Одрадівки та Іванівського", — сказав Ілля Євлаш.

Він зазначив, що українські військові продовжують вибивати ворога та закріплюються на нових досягнутих рубежах.

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Крім цього, Ілля Євлаш в ефірі Радіо Донбас Реалії розповів, що армія РФ втратила підступи до Кліщіївки та Андріївки, а тому не матиме жодних успіхів від утримання цих сіл. Натомість ЗСУ зможуть завдавати більше ударів по ворогу, що призведе до збільшення втрат серед особового складу та ворожої техніки.

"Кліщіївка та Андріївка — як валіза без ручки, яку і нести важко, і кинути складно", — сказав він.

Бахмутський напрямок

З його слів, найскладнішим завданням є перетинання залізниці, яка є ніби штучним валом, та закріплення на нових позиціях. Непомітно піднятися вище залізниці будь-якій зі сторін важко, адже відразу противник може завдавати вогневих ударів.

Ілля Євлаш наголосив, що ЗСУ завдають артилерійських ударів ворогу, проте ЗС РФ намагаються максимально використати динамічний захист, контратакувати, аби призупинити український штурм, проте ці спроби є безуспішними.

Він додав, що у росіян залишилося кілька трас, які ведуть з тимчасово окупованих територій до Бахмута. Зокрема, взяття під вогневий контроль траси Бахмут-Горлівка є ніби відрізанням людині руки — можна продовжувати існувати, проте активність погіршиться.

Нагадаємо, 26 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні сили Російської Федерації зазнають важких втрат на Бахмутському напрямку. Зокрема, спостерігається велика кількість вбитих та поранених військових у 200-тій окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ Північного флоту РФ.

25 вересня начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів, що українські військові бережуть особовий склад, тому не застосовують тактику лобових атак для звільнення від окупантів Бахмута Донецької області. Окупанти намагаються зупинити просування ЗСУ, а в Бахмуті утримують кількатисячне угрупування.