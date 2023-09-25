Бої за Бахмут: як ЗСУ поліпшили дрони, щоб вибити росіян з Андріївки

Величезну роль відіграє і тактика запуску, завдяки якій вдалося відігнати росіян на 15 км від села.

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По-особливому модифіковані дрони камікадзе і дрони-розвідники допомогли Збройним силам України (ЗСУ) звільнити село Андріївка завдяки тому, що безпілотні літальні апарати (БПЛА) могли проникати в тил росіян, оминаючи засоби радіоелектронної боротьби. Про це у великому матеріалі розповідає ABC News.

Бійці з підрозділу, очолюваного командиром із позивним "Джоконда", розповіли американським журналістам, що успіх дався непросто — тільки після трьох місяців спроб і помилок вдалося знайти "ключ" до РЕБ росіян. Для цього оператори дронів використовували особливі прошивки (зміна програмного забезпечення БПЛА) і модифікації своїх безпілотників, щоб системи радіоелектронної боротьби не могли їх помітити. Так само відігравала роль тактика запуску — дрони випускалися в унісон і навіть діяли роєм, що давало змогу операторам відправити БПЛА за лінію фронту до противника.

За словами представника батальйону, який відбив село, вибух безпілотників зіграв ключову роль, оскільки змусив росіян відвести важке озброєння приблизно на 15 км, щоб залишатися поза зоною ураження.

Звісно, окупанти теж вчаться на своїх помилках і тепер ретельніше ховаються. Однак їх можна помітити по тінях у другій половині дня. Прочісування величезної місцевості в пошуках цілі займає кілька годин, кажуть наші оператори дронів.

Але як контрзахід росіяни стали оснащувати свої позиції великою кількістю "глушилок" і мобільними засобами РЕБ. Тому підрозділу Джоконда доводиться постійно змінювати тактику і знаходити нові ходи для атаки на противника з повітря.

Бійці зазначають, що використання дронів, навіть за того, що їх часто збивають, незрівнянно вигідніше, ніж використання дорогих ракет або високоточних артилерійських снарядів. Добровольці з групи Джоконда, серед яких і звичайні менеджери, і кінематографісти, витративши дронів-камікадзе на $700 тисяч, знищили ворожої техніки росіян на $80 млн. Крім того, завдяки використанню БПЛА їм вдається зберігати найголовніше — життя українських солдатів.

Раніше Фокус повідомляв, що український безпілотник "ОКО-9" вперше піднявся в повітря. Дрон зміг підняти в небо вантаж вагою 70 кілограмів. За словами розробників, у майбутньому він зможе пролітати до 100 км.