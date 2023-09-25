Український безпілотник "ОКО-9" уперше піднявся в повітря: що в ньому особливого (відео)

Робочий прототип "ОКО-9" зміг підняти в небо вантаж вагою 70 кілограмів. За словами розробників, у майбутньому він зможе пролітати до 100 км.

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Розробники завершили тестовий політ прототипу важкого електричного безпілотного літака "ОКО-9" із системою вертикального зльоту та посадки, а також із повністю українським планером. Інформація про це з'явилася на сторінці групи інженерів-волонтерів Cyber Avia у Facebook.

Інженери-творці пояснили, що "ОКО-9" практично повністю зібрано з вітчизняних деталей. Поки що існує тільки прототип безпілотника, оскільки сам дрон перебуває в розробці.

На відеокадрах видно, як безпілотник із 5 гвинтами успішно піднявся із землі та пробув якусь кількість часу в небі. Причому свій перший політ він виконав зі злітною вагою в 70 кілограмів.

Безпілотник ОКО-9 на злітному майданчику посеред поля Фото: Скриншот

Безпілотник "ОКО-9": що про нього відомо

БПЛА "ОКО-9" — це безпілотний літак, який був запланований творцями як носій спеціального радіообладнання або система повітряного спостереження. За словами розробників, пріоритетом розробки є простота експлуатації та швидке перенавчання пілотів коптерів на нову платформу.

Порівняно з "бензиновими" літаками має набагато менший рівень шуму (варіант із паливним двигуном також можливий, забезпечуючи більший час роботи). Для безпілотника характерна підвищена стійкість до поривів вітру в літаковому режимі (автоматичне увімкнення підіймальних двигунів для запобігання звалювання). Крім того "ОКО-9" може зависати над обраною точкою.

Платформа "ОКО-9" сумісна з системою дистанційного керування "Шлейф", яка дає змогу здійснювати повітряний моніторинг та управління бортом і всім бортовим обладнанням через інтернет із забезпеченням захисту інформації та мінімальною додатковою затримкою.

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Технічні характеристики БПЛА "ОКО-9":

розмах крил — 5 м;

злітна вага — 70 кг;

дальність зв'язку — 100 км;

швидкість — 100 км/год;

час роботи в повітрі — 150+ хвилин (включно з 2 хвилинами на вертикальний зліт і посадку).

Типові сценарії використання БПЛА "ОКО-9"

Робота без GPS: Вертикальний зліт, візуальний політ на глибину до 100 км, керована робота в зоні на висоті 500-1000 м до 30 хвилин, візуальне повернення, вертикальна посадка.

Робота з GPS + інерціальна система грубого орієнтування: Автоматичний вертикальний зліт, автоматизований політ на глибину 50 км, керована робота в зоні на висоті 300-1000 м до 60 хвилин, автоматизоване повернення, вертикальна автоматична посадка.

Робота з GPS + інерціальна система грубого орієнтування: Можливість виконання місії в повністю автоматичному режимі, включно з автоматичним вертикальним зльотом і автоматичною посадкою в режимі повного радіомовчання.

Нагадаємо, у вересні 2023 року стало відомо, що у Львові створюють військовий БПЛА Besomar 3310 з дальністю 30 км. Безпілотний комплекс призначений для спостереження, пошуку цілей і скидання вантажів вагою до 2 кг.

Крім того, наприкінці серпня стало відомо, що в Україні створили аналог "Ланцета". Їх розробила доволі відома українська компанія. А найближчим часом цей тип БПЛА доставлять на фронт.