У Польщі розробили військовий безпілотник HAASTA: обдурить ППО і знищить ворога

Універсальний дрон здатний виконувати безліч завдань. А спеціальна система управління дає змогу відстежувати та керувати майже дюжиною безпілотників.

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Безпілотний комплекс HAASTA, спроєктований і розроблений з урахуванням потреб бойових дій, буде представлений Варшавським аерокосмічним інститутом на XXXI Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO, повідомляє TVP World. Виставка пройде з 5 по 8 вересня в Кельце на півдні Польщі.

Конструкція HAASTA розроблялася спільно з компанією Eurotech і заснована на досвіді бойових дій за останні кілька років. Дрон оснащений гібридною силовою установкою, що служить (залежно від версії) для спостереження, перевезення вантажів, фотографування і далекої розвідки. Головна "фішка" безпілотника в можливості застосування його в цивільних і військових цілях. Для армії він буде корисний тим, що може служити як дроном-камікадзе, так і дроном-мішенню (для тренувань) або навіть безпілотником, що відвертає ППО ворога. Розробники стверджують, що HAASTA вміє працювати в складі рою, передаючи дані іншим БПЛА або отримуючи від них інформацію оператора. Як бойова машина безпілотник призначений для подолання протиповітряної оборони противника, дій у глибині угруповань ворога, виконання розвідувальних і диверсійних завдань.

Спочатку, до своєї модифікації, HAASTA замислювався саме як тренувальний дрон, створений імітувати різні повітряні загрози та реалізовувати різні сценарії для ефективного навчання. Однак компанія Eurotech змогла його модифікувати та зробити модульним. Наприклад, на безпілотник можна помістити радіолокаційні та оптичні датчики для самонаведення, якщо БПЛА планується використовувати як дрон-камікадзе. Унікальна система управління дроном, який запускається зі спеціальної рампи, дає змогу оператору керувати до 10 безпілотниками HAASTA одночасно.

Дрон запускається зі спеціальної стартової рампи Фото: Eurotech

Основні технічні характеристики HAASTA:

розмах крил — 3,89 м;

довжина корпусу — 2,93 м;

висота корпусу — 0,95 м;

двигун — гібридний на 20 к.с;

максимальна швидкість — 280 км/год;

максимальна висота — 7 км;

час польоту — 5 годин;

дальність зв'язку — від 30 до 150 км (залежно від передавача).

Раніше Фокус повідомляв, що Польща зробить ще більше дронів Warmate і FlyEye, які допомагають ЗСУ винищувати окупантів. Група WB значно посилить збірку розвідувальних дронів і баражуючих боєприпасів для України.