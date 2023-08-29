В Польше разработали военный беспилотник HAASTA: обманет ПВО и уничтожит врага

Универсальный дрон способен выполнять множество задач. А специальная система управления позволяет отслеживать и управлять почти дюжиной беспилотников.

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Беспилотный комплекс HAASTA, спроектированный и разработанный с учетом потребностей боевых действий, будет представлен Варшавским аэрокосмическим институтом на XXXI Международной выставке оборонной промышленности MSPO, сообщает TVP World. Выставка пройдет с 5 по 8 сентября в Кельце на юге Польши.

Конструкция HAASTA разрабатывалась совместно с компанией Eurotech и основана на опыте боевых действий за последние несколько лет. Дрон оснащен гибридной силовой установкой, служащей (в зависимости от версии) для наблюдения, перевозки грузов, фотографирования и дальней разведки. Главная "фишка" беспилотника в возможности применения его в гражданских и военных целях. Для армии он будет полезен тем, что может служить как дроном-камикадзе, так и дроном мишенью (для тренировок) или даже отвлекающим ПВО врага беспилотником. Разработчики утверждают, что HAASTA умеет работать в составе роя передавая данные другим БПЛА или получая от них информацию оператора. В качестве боевой машины беспилотник предназначен для преодоления противовоздушной обороны противника, действий в глубине группировок врага, выполнения разведывательных и диверсионных задач.

Первоначально, до своей модификации, HAASTA задумывался именно как тренировочный дрон, созданный имитировать различные воздушные угрозы и реализовывать различные сценарии для эффективного обучения. Однако компания Eurotech смогла его модифицировать и сделать модульным. Например, на беспилотник можно поместить радиолокационные и оптические датчики для самонаведения, если БПЛА планируется использовать как дрон-камикадзе. Уникальная система управления дроном, который запускается со специальной рампы, позволяет оператору управлять до 10 беспилотниками HAASTA одновременно.

Дрон запускается со специальной стартовой рампы Фото: Eurotech

Основные технические характеристики HAASTA:

размах крыльев — 3,89 м;

длина корпуса — 2,93 м;

высота корпуса — 0,95 м;

двигатель — гибридный на 20 лс;

максимальная скорость — 280 км/ч;

максимальная высота — 7 км;

время полета — 5 часов;

дальность связи — от 30 до 150 км (в зависимости от передатчика).

Ранее Фокус сообщал, что Польша сделает еще больше дронов Warmate и FlyEye, помогающих ВСУ истреблять оккупантов. Группа WB значительно усилит сборку разведывательных дронов и барражирующих боеприпасов для Украины.