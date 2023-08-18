Польща зробить ще більше дронів Warmate і FlyEye, які допомагають ЗСУ винищувати окупантів

Група WB значно посилить збірку розвідувальних дронів і баражуючих боєприпасів для України.

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Польща планує у 2024 році вдвічі збільшити виробництво боєприпасів Warmate, що баражують, і у два з половиною рази безпілотних авіаційних комплексів FlyEye, повідомляє Defence24. Ці дрони активно використовують Сили оборони України на полі бою.

Уже до кінця року WB Electronics хоче вийти на показник виробництва у 80 розвідувальних комплексів FlyEye на рік. До кожного з комплексів входить 3-4 безпілотники для розвідки. Це означає, що протягом усього цього року поляки зберуть до 320 подібних безпілотників. На місяць поки що вдається зібрати 26-27 дронів. А наступного року виробник збільшить виробництво цих систем до 200 штук або 600-800 дронів розвідки.

ЗСУ активно використовує FlyEye для розвідки позицій окупантів Фото: Скриншот

Кожен дрон FlyEye являє собою середньорозмірний БПЛА, виконаний з композитних матеріалів. Він має довжину 1,8 метра, розмах крил 3,6 метра і вагу 11 кілограмів. Дрон приводиться в рух електродвигуном і може розвивати швидкість до 120 кілометрів на годину. Максимальна тривалість польоту становить 2,5 години.

FlyEye оснащений двома камерами: оптичною та інфрачервоною. Оптична камера може передавати зображення в реальному часі на наземну станцію управління. Інфрачервона камера може використовуватися для спостереження в нічних умовах.

Українські військові використовували цей безпілотник від початку нападу Росії й FlyEye допомагає виявляти та знешкоджувати російські зенітні ракетні комплекси та іншу техніку і цілі.

Використання дрона FlyEye

Так само WB Electronics хоче розширити виробництво своїх дронів-камікадзе Warmate. Цього року планується зібрати 2000 одиниць цих боєприпасів, що баражують, наступного збільшити показник щонайменше вдвічі — 4000 штук.

Дрон-камікадзе Warmate важить 12 кг, має довжину 1,2 м і розмах крил 2,4 м. Warmate може нести 4 кг вибухівки та здатний летіти зі швидкістю до 110 км/год на відстань до 10 км. Він може бути запущений з ручної катапульти або з платформи на джипі. Warmate оснащений інфрачервоною або оптичною системою наведення, яка дозволяє йому вражати цілі в будь-який час доби.

Детальніше про дрон-камікадзе Warmate

Раніше Фокус розповідав, що ЗСУ отримають сотні ударних дронів Vampire. Безпілотники, які розвивають швидкість до 40 кілометрів на годину, атакуватимуть російські війська, знищуючи бойову техніку та оборонні споруди.

А Індія може зацікавитися українськими морськими дронами. Індію завжди цікавило сучасне озброєння та оборонні системи, а Україна має відповідні проєкти.