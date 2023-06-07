Мінус 2 ЗРК та 3 РЛС: як дрони Warmate знищують техніку ЗС РФ (відео)

ЗСУ успішно застосовують проти армії Росії польські дрони-камікадзе. На одній із ділянок фронту окупанти втратили два комплекси "Панцир-С1" та кілька радіолокаційних станцій.

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Підрозділи ГУР Міноборони України знищує техніку російської армії дронами-камікадзе Warmate у найгарячіших точках. Відео бойової роботи показав 7 червня у Telegram міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України Михайло Федоров.

Точними влученнями вдалося ліквідувати два зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С1", станцію радіоперешкод "Житель", станцію радіолокації "Підліт-К1" і три РЛС "Каста-2Е2".

"Це далеко не все, чим можемо поділитися зараз. Раніше ми придбали 40 безпілотників Warmate", — сказав він.

Нагадаємо, що російські добровольці проекту "Архангел" 6 червня оголосили початок випробувань мініаналогу барожуючого боєприпасу "Ланцет". Апарат повинен вражати цілі на відстані 25 км.

Увечері 6 червня на сході окупованого Криму російські військові знищили іранський розвіддрон Mohajer-6. Безпілотник "посадили" завдяки дружньому вогню.