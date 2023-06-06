Росіяни загрожують "аналогом "Ланцета", який битиме на 25 км: що про нього відомо

Виробництвом невеликого аналога великого баражуючого боєприпасу мають намір зайнятися Z-патріоти РФ.

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Російський добровольчий проєкт "Архангел" заявив про початок випробувань дрону-камікадзе, який стане мініатюрним аналогом баражуючого боєприпасу "Ланцет", повідомляє агентство ТАРС. За словами представників "Архангела", дрон буде здатний вражати цілі на відстані 25 км.

Як одна з переваг безпілотника відзначається його низька вартість (у 2 рази дешевша від популярного китайського Mavic) та простота виробництва. Безпілотник матиме розмах крила близько двох метрів та корпус літакового типу. Модель, яка поки що не має назви і яку навіть не показали місцевим журналістам, має оснащуватись спеціальними пультами управління. На думку представників розробника, їхній дрон стане чудовою заміною FPV-безпілотників, а швидкість розгортання на полі бою знизить ризик ураження вогнем ЗСУ.

Якщо випробування, намічені на серпень, пройдуть успішно, то турбопатріоти готові щодня випускати від 50 до 100 штук дронів-камікадзе і відправляти їх російським окупантам.

Також у проєкті "Архангел" заявили про початок розробок великих БПЛА літакового типу, які будуть використовуватися для розвідки. Ці дрони повинні мати можливість протриматися в повітрі 5-6 год та обстежити територію за 60 км.

Раніше Фокус писав, що російський БПЛА "Ланцет" влетів у вантажівку так званої "ДНР".