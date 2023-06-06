"Friendly Fire" у Криму: військові РФ знищили іранський дрон Mohajer-6 (фото)
Російські пропагандисти спочатку написали, що засоби РЕБ заглушили та посадили безпілотник ЗСУ. Військкори довели протилежне — ЗС РФ самі вдарили по іранському дрону.
У східній частині тимчасово окупованого Криму увечері 6 червня знайшли безпілотник, який запустили нібито військові ЗСУ. Про це повідомило російське медіа Shot.
"Засобами РЕБ заглушено і посаджено безпілотник ЗСУ. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає", — зазначили пропагандисти.
Інше російське видання Mash показало фото безпілотника, який посадили в Криму.
Російські мілітарі-пабліки пишуть про знищення іранського розвідувального дрону Mohajer-6, який окупанти застосовують на фронті.
"Ймовірно, мав місце дружній вогонь", — зазначили вони.
Mohajer-6 можна визначити за характерними частинами крил та шасі. Чи впав дрон через технічну несправність — невідомо, уточнюється в пабликах.
Нагадаємо, що Інститут вивчення війни 6 червня повідомляв про переміщення частини Чорноморського флоту з Криму до Новоросійська. Аналітики говорять про проблеми ЗС РФ із логістикою та забезпеченням боєприпасами на півострові.
На думку глави Міноборони Великобританії Бена Воллеса, ЗСУ зможуть звільнити Крим у 2023 році, якщо у росіян закінчиться необхідне військове обладнання.