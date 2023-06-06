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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Friendly Fire" у Криму: військові РФ знищили іранський дрон Mohajer-6 (фото)

Mohajer-6, дрон Mohajer-6
Фото: Telegram | Постраждалих та руйнувань після знищення безпілотника немає

Російські пропагандисти спочатку написали, що засоби РЕБ заглушили та посадили безпілотник ЗСУ. Військкори довели протилежне — ЗС РФ самі вдарили по іранському дрону.

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У східній частині тимчасово окупованого Криму увечері 6 червня знайшли безпілотник, який запустили нібито військові ЗСУ. Про це повідомило російське медіа Shot.

"Засобами РЕБ заглушено і посаджено безпілотник ЗСУ. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає", — зазначили пропагандисти.

Інше російське видання Mash показало фото безпілотника, який посадили в Криму.

Mohajer-6, дрон Mohajer-6 Fullscreen
У Криму збили іранський розвіддрон Mohajer-6
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Російські мілітарі-пабліки пишуть про знищення іранського розвідувального дрону Mohajer-6, який окупанти застосовують на фронті.

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"Ймовірно, мав місце дружній вогонь", — зазначили вони.

Mohajer-6 можна визначити за характерними частинами крил та шасі. Чи впав дрон через технічну несправність — невідомо, уточнюється в пабликах.

Нагадаємо, що Інститут вивчення війни 6 червня повідомляв про переміщення частини Чорноморського флоту з Криму до Новоросійська. Аналітики говорять про проблеми ЗС РФ із логістикою та забезпеченням боєприпасами на півострові.

На думку глави Міноборони Великобританії Бена Воллеса, ЗСУ зможуть звільнити Крим у 2023 році, якщо у росіян закінчиться необхідне військове обладнання.