Частина Чорноморського флоту РФ відступає з Криму до Новоросійська, – ISW

У зв'язку з проблемами з боєприпасами та логістикою відбувається перекидання логістичних центрів Чорноморського флоту із Севастополя до Новоросійська Краснодарського краю.

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Російські війська забирають частину Чорноморського флоту, який базувався на території тимчасово окупованого Криму, та передислоковують його до Новоросійська. Про це інформує 6 червня Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що відбувається перекидання логістичних центрів Чорноморського флоту із Севастополя до Новоросійська Краснодарського краю. Загарбники переміщують їх у зв'язку зі значними проблемами з логістикою та забезпеченням боєприпасами на окупованому півострові.

Десантні кораблі ЧФ РФ й надалі маневрують в акваторії Чорного моря та поблизу Севастополя. Вектор їхнього базування, як вважають аналітики ISW, зміщується у бік порту Новоросійська. Нещодавні удари по російських районах зосередження, транспортним об'єктам та логістичним вузлам на півдні України також викликали підвищений рівень занепокоєння щодо безпеки Чорноморського флоту. Саме цей факт, швидше за все, пояснює переміщення кораблів до Краснодарського краю.

Висновки ISW щодо ситуації на фронті російсько-української війни

Загалом у ISW зазначили, що російські та українські офіційні особи сигналізують про початок українського наступу. Українські сили й надалі проводять наземні атаки в західній частиені Донецької та східній частині Запорізької областей, і досягли подальших обмежених тактичних успіхів. Також підрозділи Сил оборони України завдають ударів по тилових російських позиціях на півдні України.

У ISW оцінили успіхи ЗСУ на Запоріжжі. За даними аналітиків, українські захисники змогли прорвати першу лінію оборони ЗС РФ. Фахівці спрогнозували, що ЗСУ просунулися вглиб території на відстань від 500 метрів до 3 кілометрів. Російські джерела, зі свого боку, стверджували, що Сили оборони повернули контроль над Новодарівкою та Нескучним.

Нагадаємо, 5 червня у США заявили про ймовірний початок українського наступу. Вашингтон заявляє, що війська України значно посилили артилерійські удари та наземні штурми. Свою оцінку експерти частково ґрунтували на інформації з військових супутників.