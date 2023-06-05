Могли прорвати першу лінію оборони ЗС РФ: в ISW оцінили успіхи ЗСУ на Запоріжжі (мапа)

Аналітики спрогнозували, що ЗСУ просунулися вглиб території на відстань від 500 метрів до 3 кілометрів. Російські джерела, зі свого боку, стверджували, що Сили оборони повернули контроль над Новодарівкою та Нескучним.

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Підрозділи Збройних Сил України просунулись на Запорізькому напрямку, ймовірно, прорвавши першу лінію оборони російських військ. Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

У повідомленні йдеться про те, що українські війська реалізували локальні наземні атаки. Це дозволило здобути 4 червня певні тактичні успіхи у східній частині Запоріжжя та західній частині Донецької області.

Геолокаційні дані, які були опубліковані 4 червня, показують, що механізовані українські війська просувалися досить обмежено на північний схід від населеного пункту Рівнопіль. Російські військові блогери заявляли, що підрозділи ЗСУ наступали в напрямку Макарівки (в межах 4 км на південний захід від Великої Новосілки) та Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки), а також захопили Новодарівку (14 км на південний захід від Великої Новосілки) та Нескучне (2 км на південний захід від Великої Новосілки).

Ситуація на Запоріжжі Фото: ISW

Лінія фронту на Запоріжжі Фото: ISW

Фахівці ISW проаналізували дані військових блогерів РФ. Вони зробили висновок, що українські війська здійснили обмежені наступи поблизу Малої Токмачки (28 км на південний схід від Гуляйполя), і що російські сили завдали авіаударів по атакуючим українським силам в районі Гуляйполя. Аналітики спрогнозували, що українські війська могли прорвати першу лінію російської оборони та зуміли просунутися в цьому районі на відстань від 500 метрів до 3 кілометрів.

Також посилилася інтенсивність ударів ЗСУ. Російська ППО нібито відбивала атаки у Бердянську та Мелітополі. Українські війська завдали й додаткових ударів у Запорізькій області: поблизу Мелітополя, на північний схід від Мелітополя в районі Чернігівки та поблизу лінії фронту неподалік Пологів та Вербового.

Нагадаємо, 4 червня помічник американського лідера з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна здатна звільнити свої стратегічно важливі території. З його слів, основне завдання ЗСУ на сьогодні — досягти максимально можливого прогресу на полі бою.