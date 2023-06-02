Україна може повернути Крим цього року: у Міноборони Британії назвали умову

Британський міністр оборони Бен Воллес озвучив більш оптимістичний прогноз щодо контрнаступу ЗСУ, ніж американська розвідка, зазначивши, що Україні просто потрібно завдати ударів по окупантах "не в тому місці".

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Збройні сили України зможуть звільнити Кримський півострів від російської окупації у 2023 році за умови, що у ворожої армії закінчиться необхідне обладнання. Про це сказав міністр оборони Великобританії Бен Воллес в інтерв'ю виданню The Washington Post від 2 липня.

У публікації йдеться, що прогноз голови британського оборонного відомства щодо майбутнього контрнаступу ЗСУ більш оптимістичний, ніж висновки американської розвідки, зафіксовані в документах Пентагону, що просочилися.

У той час, коли США схильні чекати на "скромні успіхи" Києва у звільненні своїх територій, Воллес вважає, що Україна має реальну можливість деокупувати Крим до кінця 2023 року.

За його словами, цей сценарій можливий, якщо російська армія зіткнеться із дефіцитом необхідного обладнання. У разі перевага РФ у кількості особового складу не зіграє великої ролі.

"Те, що ми бачили на полі бою, — це те, що, якщо ви завдасте удару російським військам не в тому місці, вони фактично впадуть. Ви можете відправити молодих людей помирати десятками тисяч, те що вони й роблять, але ви не можете начарувати танки та системи озброєння, які їм потрібні", — пояснив Воллес.

Нагадаємо, що, за інформацією голови Херсонської ОВА від 2 червня, російські загарбники готують провокацію на заводі "Кримський титан" поблизу тимчасово окупованого Вірменська в Криму, де знаходяться небезпечні відходи виробництва оксиду титану.

Ще ми повідомляли, що за даними Кримськотатарського ресурсного центру від 1 червня через окупацію Криму у 2014 році російськими військовими як мінімум 15 дітей загинули та сотні отримали поранення або були розлучені з батьками.

Ми також повідомляли, що 1 червня Telegram-канал "Кримський вітер" звернув увагу на те, що на деяких опорах збудованого росіянами Керченського мосту у тимчасово окупованому Криму з'явилися тріщини.