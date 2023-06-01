Вбиті або розлучені з сім'єю: у КРЦ розповіли, скільки дітей постраждали від ЗС РФ у Криму

Аналітики Кримськотатарського ресурсного центру звернули увагу на те, що діти на окупованому півострові страждають від екоциду та позбавлені права на навчання. Адже навчання у школі російські окупанти перетворили на ідеологічну підготовку до служби у ЗС РФ.

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Через окупацію Криму у 2014 році ройськими військовими як мінімум 15 дітей загинули та сотні отримали поранення або були розлучені з батьками. Такі дані навів Кримськотатарський ресурсний центр у четвер, 1 червня.

Зауважимо, що аналітики Центру не називають конкретних причин, через які загинули неповнолітні українці.

Також вони зазначають, що ЗС РФ скоїли на окупованому півострові ще сотні злочинів проти дітей. Так, одне немовля було розлучене з матір'ю, а десятки дітей постраждали через вбивства та викрадення їхніх батьків.

КРЦ також наполягає, що через анексію десятки тисяч дітей позбавлені права на вивчення рідних (кримськотатарської чи української) мов у Криму.

Крім того, десятки тисяч дітей постраждали від екоциду в окупованому Криму. А після анексії РФ півострова сотні тисяч українських дітей з материкової частини України було позбавлено права на оздоровлення та медичну реабілітацію у дитячих оздоровчих центрах та дитячих спеціалізованих санаторіях Криму.

Аналітики Центру звертають увагу також на те, що тисячі дітей стали вимушеними переселенцями і таким чином позбавлені права жити на батьківщині в національній спільноті.

Також десятки тисяч дітей стали жертвами мілітаризації навчального процесу. Протягом 9 років окупанти формували у свідомості кримських дітей культ війни та культ служби у російській армії.

Окупація ЗС РФ Кримського півострова призвела до того, що тисячі дітей із дитячих будинків були позбавлені права отримати українське громадянство та переїхати на материкову частину України.

Нагадаємо, 31 травня в Офісі генпрокурора розповіли, скільки дітей постраждали від війни. Глава відомства Андрій Костін підкреслив, що статистика поки що приблизна, оскільки до неї не увійшли дані з Маріуполя та інших окупованих територій.

Також журналісти з'ясували, як ЗС РФ відвозять українських дітей. Матеріал про це став доступним 31 травня. Медіа писали про те, що окупанти вивозять дітей під приводом відпочинку на морі у Криму. Частина їх опиняється у далеких російських регіонах, наприклад, у Мордовії.