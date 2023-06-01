Убиты или разлучены с семьей: в КРЦ рассказали, сколько детей пострадали от ВС РФ в Крыму

Аналитики Крымскотатарского ресурсного центра обратили внимание на то, что дети на оккупированном полуострове страдают от экоцида и лишены права на обучение. Ведь учебу в школе российские оккупанты превратили в идеологическую подготовку к службе в ВС РФ.

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Из-за оккупации Крыма в 2014 году ройскими военными как минимум 15 детей погибли и сотни получили ранения либо были разлучены с родителями. Такие данные привел Крымскотатарский ресурсный центр в четверг, 1 июня.

Заметим, что аналитики Центра не называют конкретных причин, по которым погибли несовершеннолетние украинцы.

Также они отмечают, что ВС РФ совершили на оккупированном полуострове еще сотни преступлений против детей. Так, один младенец был разлучен с матерью, а десятки детей пострадали из-за убийств и похищений их родителей.

КРЦ также настаивает, что из-за аннексии десятки тысяч детей лишены права на изучение родных (крымскотатарского или украинского) языков в Крыму.

Кроме того десятки тысяч детей пострадали от экоцида в оккупированном Крыму. А после аннексии РФ полуострова сотни тысяч украинских детей с материковой части Украины были лишены права на оздоровление и медицинскую реабилитацию в детских оздоровительных центрах и детских специализированных санаториях Крыма.

Аналитики Центра обращают внимание также на то, что тысячи детей стали вынужденными переселенцами и были таким образом лишены права жить на родине в национальном сообществе.

Также десятки тысяч детей стали жертвами милитаризации образовательного процесса. На протяжении 9 лет оккупанты формируют в сознании крымских детей культ войны и культ службы в российской армии.

Оккупация ВС РФ Крымского полуострова привела к тому, что тысячи детей из детских домов были лишены права получить украинское гражданство и переехать на материковую часть Украины.

Напомним, 31 мая в Офисе генпрокурора рассказали, сколько детей пострадали от войны. Глава ведомства Андрей Костин подчеркнул, что статистика пока приблизительная, поскольку в нее не вошли данные из Мариуполя и других оккупированных территорий.

Также журналисты выяснили, как ВС РФ увозят украинских детей. Материал об этом стал доступен 31 мая. Медиа писали о том, что оккупанты вывозят детей под предлогом отдыха на море в Крыму. Часть из них оказывается в далеких российских регионах, к примеру, в Мордовии.