"Опори втомилися": на Кримському мості з'явилися величезні тріщини (фото)

На фото видно масштабні пошкодження опор моста, що охоплюють усю довжину стовпа.

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На деяких опорах збудованого росіянами Кримського мосту у тимчасово окупованому Криму з'явилися тріщини. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

"Опори Керченського мосту втомилися. Пора", — зазначили в паблику.

Міст через Керченську протоку, що з'єднує Крим та Росію, був побудований після незаконної анексії Криму Росією. 2018 року було відкрито автомобільну частину мосту, 2019 року — залізничну частину для пасажирського транспорту, а 2020 року — для вантажного транспорту.

Стрімкий розвиток та відкриття цього мосту викликало широке обговорення та суперечки у міжнародному співтоваристві, оскільки він був побудований без згоди України

Нагадаємо, що начальник Головного розвідуправління Міноборони України Кирило Буданов 16 травня заявив про непотрібність Кримського мосту. Основна частина любителів Росії, на його думку, залишить острів через Керченську поромну переправу.

Російські слідчі порушили кримінальну справу на актора Олексія Паніна за "публічне виправдання тероризму". Правоохоронці звернули увагу на його висловлювання про вибух на Кримському мості минулого року.