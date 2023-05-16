Керченський міст не потрібен: Буданов розповів, як "любителі Росії" втечуть із Криму (відео)

За словами голови військової розвідки України, події в Криму будуть розвиватися як і на інших окупованих територіях. Шанувальники Москви після заходу ЗСУ виїдуть до РФ через поромну переправу до Керчі.

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Любителі Росії, які проживають у тимчасово окупованому Криму, самі виїдуть з півострова. Про це начальник Головного розвідуправління Міноборони України Кирило Буданов сказав 16 травня в інтерв'ю YouTube-каналу "Різні Люди".

Про майбутнє Криму Кирило Буданов говорить на 17-й хвилині

Більшість проросійськи налаштованих людей на півострові з першим заходом Збройних сил України вийде через Керченську поромну переправу на материкову частину РФ.

"Ніхто тут не залишиться і я думаю, Кримський міст не потрібен. Вони покинуть цю територію. Повірте мені, там же не самогубці. Ті, хто кричав "Росія, прийди", це видно по всіх звільнених територіях... Де вони? У Росії. І тут не буде винятку", — поділився думкою голова ГУР.

В інтерв'ю агентству "РБК-Україна" 24 квітня Буданов також сказав, що при заході української армії в Криму Росія не використовуватиме ядерну зброю.

Російські пропагандисти, як зазначив Буданов, зроблять гарну картинку на зразок втрати Херсона.

"Вони показали втрату Херсона — а це було найбільше досягнення так званої "спеціальної військової операції" — просто як повсякденна справа. Вивернули це так, що це в принципі ще й хороша річ", — зазначив він.

Моделі висвітлення новин Кримом росіяни вже підготували, зауважив Буданов.

Нагадаємо, що у Криму активно діють партизани руху "Атеш". Організація 12 травня заявила про проникнення своїх агентів на головні фортифікаційні об'єкти ЗС РФ у Криму.

Журналісти "Радіо Свобода" 10 травня показали 223 військові об'єкти загарбників на Кримському півострові. На інтерактивній карті є військові аеродроми, пункти базування кораблів та склади зі зброєю.