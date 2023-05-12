Готуються до нової Нормандії: партизани проникли на ключові укріплення до ЗС РФ у Криму (фото)

Учасники руху "Атеш" оцінили готовність росіян до відбиття десанту та розповіли, де є діри в їхній обороні.

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У п'ятницю, 12 травня, агенти партизанського руху "Атеш" заявили, що їм вдалося проникнути на ключові фортифікаційні споруди окупантів в Криму.

"Ми присутні на зведенні ліній на багатьох ділянках, зокрема в Красноперекопську, Джанкої, Міжводному та на багатьох інших ділянках", – йдеться у повідомленні.

Також партизани опублікували у мережі фото, які їм вдалося зробити, та карти з позначками.

"Нещодавно ми проникли в село Молочне біля Євпаторії. Ми оцінили ступінь готовності окупантів до відбиття можливого десанту з моря. Ми зазначили як організовано оборону, де розташовані вогневі точки та де пролом в їхній обороні", – повідомили партизани.

На їхню думку, росіяни готуються до нової Нормандії, але матимуть новий Херсон. "Крим готується до українського курортного сезону", – додали учасники "Атеш".

Що відомо про рух "Атеш"

"Атеш" — це військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території РФ. Його створили кримські татари та українці у вересні 2022 року. За час свого існування партизани заявляли, що провели кілька успішних операцій з ліквідації російських військових у Сімферополі та на території окупованого Криму.

Нагадаємо, 8 травня члени руху "Атеш" опублікували фото з московської частини "Росгвардії". Вони зазначили, що вибухи та диверсії в Росії, яких стає дедалі більше, – результат роботи партизанів.

13 березня партизани "Атеш" підірвали залізничні колії в окупованій Херсонській області. Це мало завадити поставкам російських загарбників.