Керченский мост не нужен: Буданов рассказал, как "любители России" убегут из Крыма (видео)

По словам главы военной разведку Украины, события в Крыму пойдут по пути других оккупированных территорий. Почитатели Москвы после захода ВСУ выедут в РФ через паромную переправу в Керчи.

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Проживающие во временно оккупированном Крыму "любители России" сами выедут из полуострова. Об этом начальник Главного разведуправления Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал 16 мая в интервью YouTube-каналу "Разные Люди".

О будущем Крыма Кирилл Буданов говорит на 17-й минуте

Большая часть пророссийски настроенных людей на полуострове с первым заходом Вооруженных сил Украины первой выйдет через Керченскую паромную переправу на материковую часть РФ.

"Никто тут не останется и я думаю, Крымский мост не нужен. Они покинут эту территорию. Поверьте мне, там же не самоубийцы. Те, кто кричал "Россия, приди", это же видно по всем освобожденным территориям… Где они? В России. И тут не будет исключения", — поделился мнением глава ГУР.

В интервью агентству "РБК-Украина" 24 апреля Буданов также сказал, что при заходе украинской армии в Крыму Россия не станет использовать ядерное оружие.

Российские пропагандисты, как указал Буданов, сделают красивую картинку по образцу потери Херсона.

"Они показали потерю Херсона – а это было самое большое достижение так называемой "специальной военной операции" — просто как обыденное дело. Вывернули это так, что это в принципе еще и хорошая вещь", — отметил он

Модели освещения новостей по Крыму россияне уже подготовили, заметил Буданов.

Напомним, что в Крыму активно действуют партизаны движения "Атеш". Организация 12 мая заявила о проникновении своих агентов на главные фортификационные объекты ВС РФ в Крыму.

Журналисты "Радио Свобода" 10 мая показали 223 военных объектов захватчиков на Крымском полуострове. На интерактивной карте есть военные аэродромы, пункты базирования кораблей и склады с оружием.