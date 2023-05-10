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Военный Фокус Ситуация в Крыму Российско-украинская война

Полигоны, базы и склады: СМИ показали более 200 военных объектов ВС РФ в Крыму (карта)

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Фото: Открытые источники | Журналисты показали российские военные базы в Крыму

"Радио Свобода" создало интерактивную карту оккупированного полуострова со спутниковыми снимками, на которой можно посмотреть расположение российских войск.

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Журналисты "Радио Свобода" насчитали 223 действующих, временных и законсервированных военных объектов России на временно оккупированном Крымском полуострове. Об этом в среду, 10 мая сообщает "Крым. Реалии".

Так, украинские журналисты создали интерактивную карту, на которой отмечены следующие объекты военной инфраструктуры:

  • военные аэродромы с инфраструктурой;
  • пункты и места базирования кораблей, судов и катеров, доки;
  • арсеналы, склады вооружений, продуктов и ГСМ;
  • военные городки, воинские части, казармы, штабы и пункты управления;
  • парки военной техники и места дежурства средств ПВО;
  • полигоны и учебные центры;
  • некоторые предприятия военно-промышленного комплекса.
Интерактивная карта Крыма Fullscreen
Интерактивная карта Крыма
Фото: Радио Свобода
Интерактивная карта: Севастополь Fullscreen
Интерактивная карта: Севастополь
Фото: Радио Свобода

Для некоторых объектов также доступны спутниковые снимки.

Напомним, ранее журналисты анонсировали создание интерактивной карты Крыма с военными объектами РФ. Автор проекта Игорь Токарь отметил, что население должно быть осведомлено об уровне милитаризации полуострова.

Также напомним, 8 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после того, как Украина освободит Крымский полуостров от российской оккупации, вероятнее всего он лишится статуса автономной республики.