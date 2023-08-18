"Полювання на окупантів стане ефективнішим": ЗСУ отримають сотні ударних дронів Vampire (відео)

Безпілотники, які розвивають швидкість до 40 кілометрів на годину, атакуватимуть російські війська, знищуючи бойову техніку та оборонні споруди.

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Збройні сили України незабаром отримають понад 270 ударних безпілотних апаратів Vampire. Проєкт "Армія дронів" уже готується передати техніку на фронт, ідеться в повідомленні в офіційному Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

"270+ ударних безпілотників від "Армії дронів" відправляються на передову. Це безпілотники українського виробництва. Смертоносні та нещадні. "Пташки" допоможуть Силам оборони України знищувати позиції противника", — ідеться в повідомленні.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров зазначив, що військові застосовуватимуть їх для знищення як броньованих авто і танків, так і оборонних споруд ворога, фортифікаційних укріплень або складів боєприпасів. Кожен дрон оснащений тепловізором, тому може ефективно працювати вночі.

"Полювання Сил оборони України на окупантів стане ще більш ефективним", — додав глава профільного міністерства.

Характеристики дрона Vampire

дальність польоту — 10 км;

дальність зв'язку — 6 км;

висота польоту — 400 м;

швидкість: до 40 км/год із повним навантаженням, 80 км/год без навантаження;

час польоту: 37 хв без навантаження і 23 хвилини з 10 кг ваги.

Безпілотники українського виробництва Vampire оснащені тепловізорами, тому відмінно працюють і виявляють ворожі цілі в сутінках і вночі. А ще — ці дрони здатні підіймати вантаж до 15 кг.

Нагадаємо, на початку квітня ми писали про те, що в Україні виробляють ударні дрони Vampire за $10 тисяч. Безпілотники від компанії SkyFall піднімають боєприпаси вагою до 15 кг і знищують російські танки в будь-який час доби.

А в серпні 2022 року стало відомо, що Збройні сили України отримали нову зброю зі США, серед якої були і дрони Vampire. Американські дрони з невеликими ракетами "земля-повітря" знищують БПЛА в польоті. Розміщуються вони на нетактичному транспорті, наприклад на пікапах. Їхній виробник — L3 Harris — уже постачає ЗСУ системи нічного бачення.