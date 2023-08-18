"Охота на оккупантов станет эффективнее": ВСУ получат сотни ударных дронов Vampire (видео)

Беспилотники, которые развивают скорость до 40 километров в час, будут атаковать российские войска, уничтожая боевую технику и оборонительные сооружения.

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Вооруженные силы Украины в скором времени получат более 270 ударных беспилотных аппаратов Vampire. Проект "Армия дронов" уже готовится передать технику на фронт, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины.

"270+ ударных беспилотников от "Армии дронов" отправляются на передовую. Это беспилотники украинского производства. Смертоносные и беспощадные. "Птички" помогут Силам обороны Украины уничтожать позиции противника", — говорится в сообщении.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров отметил, что военные будут применять их для уничтожения как бронированных авто и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов. Каждый дрон оснащен тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью.

"Охота Сил обороны Украины на оккупантов станет еще более эффективной", — добавил глава профильного министерства.

Характеристики дрона Vampire

дальность полета — 10 км;

дальность связи — 6 км;

высота полета — 400 м;

скорость: до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч без нагрузки;

время полета: 37 мин без нагрузки и 23 минуты с 10 кг веса.

Беспилотники украинского производства Vampire оснащены тепловизорами, поэтому отлично работают и обнаруживают вражеские цели в сумерках и ночью. А еще — эти дроны способны поднимать груз до 15 кг.

Напомним, в начале апреля мы писали о том, что в Украине производят ударные дроны Vampire за $10 тысяч. Беспилотники от компании SkyFall поднимают боеприпасы весом до 15 кг и уничтожают российские танки в любое время суток.

А в августе 2022 года стало известно, что Вооруженные силы Украины получили новое оружии из США, среди которого были и дроны Vampire. Американские дроны с небольшими ракетами "земля-воздух" уничтожают БПЛА в полете. Размещаются они на нетактическом транспорте, например на пикапах. Их производитель — L3 Harris — уже поставляет ВСУ системы ночного видения.