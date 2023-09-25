Украинский беспилотник "ОКО-9" впервые поднялся в воздух: что в нем особенного (видео)

Рабочий прототип "ОКО-9" смог поднять в небо груз весом 70 килограммов. По словам разработчиков, в будущем он сможет пролетать до 100 км.

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Разработчики завершили тестовый полет прототипа тяжелого электрического беспилотного самолета "ОКО-9" с системой вертикального взлета и посадки, а также с полностью украинским планером. Информация об этом появилась на странице группы инженеров-волонтеров Cyber Avia в Facebook.

Инженеры-создатели объяснили, что "ОКО-9" практически полностью собран из отечественных деталей. Пока существует только прототип беспилотника, так как сам дрон находится в разработке.

На видеокадрах видно, как беспилотник с 5 винтами успешно поднялся с земли и пробыл какое-то количество времени в небе. Причем свой первый полет он выполнил со взлетным весом в 70 килограммов.

Беспилотник ОКО-9 на взлетной площадке посреди поля Фото: Скриншот

Беспилотник "ОКО-9": что о нем известно

БПЛА "ОКО-9" — это беспилотный самолет, который был запланирован создателями как носитель специального радиооборудования или система воздушного наблюдения. По словам разработчиков, приоритетом разработки является простота эксплуатации и быстрое переобучение пилотов коптеров на новую платформу.

По сравнению с "бензиновыми" самолетами имеет гораздо меньший уровень шума (вариант с топливным двигателем также возможен, обеспечивая большее время работы). Для беспилотника характерна повышенная устойчивость к порывам ветра в самолетном режиме (автоматическое включение подъемных двигателей для предотвращения сваливания). Кроме того "ОКО-9" может зависать над выбранной точкой.

Платформа "ОКО-9" совместима с системой дистанционного управления "Шлейф", которая позволяет воздушный мониторинг и управление бортом и всем бортовым оборудованием через интернет с обеспечением защиты информации и минимальной дополнительной задержкой.

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Технические характеристики БПЛА "ОКО-9":

размах крыльев — 5 м;

взлетный вес — 70 кг;

дальность связи — 100 км;

скорость — 100 км/ч;

время работы в воздухе — 150+ минут (включая 2 минуты на вертикальный взлет и посадку).

Типичные сценарии использования БПЛА "ОКО-9"

Работа без GPS: Вертикальный взлет, визуальный полет на глубину до 100 км, управляемая работа в зоне на высоте 500-1000 м до 30 минут, визуальный возврат, вертикальная посадка.

Работа с GPS+инерциальная система грубого ориентирования: Автоматический вертикальный взлет, автоматизированный полет на глубину 50 км, управляемая работа в зоне на высоте 300-1000 м до 60 минут, автоматизированный возврат, вертикальная автоматическая посадка.

Работа с GPS + инерциальная система грубого ориентирования: Возможность выполнения миссии в полностью автоматическом режиме, включая автоматический вертикальный взлет и автоматическую посадку в режиме полного радиомолчания.

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что во Львове создают военный БПЛА Besomar 3310 с дальностью 30 км. Беспилотный комплекс предназначен для наблюдения, поиска целей и сброса грузов весом до 2 кг.

Кроме того в конце августа стало известно, что в Украине создали аналог "Ланцета". Их разработала довольно известная украинская компания. А в ближайшее время этот тип БПЛА доставят на фронт.