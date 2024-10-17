Horten Ho-229: как передовой немецкий самолет опередил B-2 Spirit на 44 года (видео)

Самолет был разработан немецкими конструкторами братьями Хортенами, которые стремились создать машину с минимальным аэродинамическим сопротивлением. В итоге был создан самолет с весьма прогрессивной для своего времени конструкцией "летающее крыло".

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Во времена Второй мировой войны авиационные технологии претерпели значительный скачок. Развитие инновационных идей привело к появлению одного из самых любопытных образцов боевой авиации — реактивного самолета Horten Ho-IX (или Gotha Go 229) с конструкцией "летающее крыло". О том, как машина опередила на многие десятилетия идею создания американского B-2 Spirit, говорится в материале журнала Defense and Aviation.

Среди наиболее революционных разработок — Messerschmitt Me-262 Schwalbe, первый реактивный истребитель, когда-либо использовавшийся в бою, и первый действующий реактивный бомбардировщик Arado Ar-234.

Другой выдающейся новинкой стал Messerschmitt Me-163 Komet, ставший первым самолетом, превысившим скорость 1000 км/ч в ровном полете, на котором использовался ракетный двигатель.

Однако одним из самых выдающихся самолетов этой эпохи стал Horten Ho-IX, примечательный тем, что он был одним из первых летающих крыльев и оснащен реактивной силовой установкой.

Конструкторский путь братьев Хортенов

Самолет был разработан немецкими конструкторами братьями Вальтером и Реймаром Хортенами, которые стремились создать машину с минимальным аэродинамическим сопротивлением. В итоге, в ответ на запрос Люфтваффе о быстром и дальнем истребителе-бомбардировщике, Horten Ho-IX стал первым в мире реактивным самолетом, спроектированным по схеме весьма прогрессивной для своего времени конструкцией "летающее крыло", то есть не имевшей фюзеляжа.

Еще в 1930-х годах Хортены начали свои эксперименты с "летающими крыльями", создавая планеры с этой аэродинамической схемой. В 1931 году они построили свой первый планер, а в 1934 году был разработан Horten-II с улучшенными аэродинамическими характеристиками.

В 1936-37 годах братья создали Horten-III, на базе которого были разработаны последующие модели. Значительная поддержка от Министерства авиации позволила им продолжать исследования и производство.

Братья Хортены Фото: Архивное фото

Создание Go 229

Понимая перспективы реактивных двигателей и аэродинамики "летающего крыла", братья приступили к разработке реактивной версии своей конструкции. Весной 1944 года был испытан первый безмоторный прототип Ho-IX V1, который показал положительные результаты. На второй прототип, Ho-IX V2, установили турбореактивные двигатели Jumo-004, что потребовало небольших доработок конструкции. К этому моменту к проекту присоединилась компания Gothaer Waggonfabrik, которая получила задание довести самолет до серийного производства, присвоив ему обозначение Go 229.

Ho IX был оснащен двумя турбореактивными двигателями Jumo-004B и мог нести мощное вооружение. В центроплане предусматривалась установка четырех автоматических пушек Mk 103 или Mk 108, а под крылом — подвесы для двух 1000-кг бомб или топливных баков емкостью 1250 литров. Катапультируемое кресло в кабине пилота было одной из новейших мер безопасности.

Кабина пилота и двигатели были интегрированы в центроплан крыла, а вертикальное оперение отсутствовало. Управление по курсу осуществлялось с помощью спойлеров, установленных на крыле.

Незаконченный прототип Ho-229 V3 на фотографии 1945 года Фото: Архивное фото

Прототип Ho-229 V3 на фотографии, сделанной в 1950 году Фото: Архивное фото

Судьба Gotha Go 229

К сожалению, для братьев Хортен, ухудшение ситуации в Германии к 1945 году помешало дальнейшему развитию Gotha Go 229. Проблемы возникли с двигателями, которые были изготовлены из низкосортной стали и имели большой расход топлива, что ограничивало их эксплуатационный ресурс примерно 20 часами. Несмотря на эти неудачи, машина представляла собой смелый шаг к новой эре авиации, особенно с точки зрения аэродинамического дизайна и реактивной тяги.

Сегодня сохранился только один Gotha Go 229 — прототип Ho-229 HV3, который так и не полетел. Он был захвачен американской Восьмой армией под командованием генерала Паттона и сейчас выставлен в Национальном музее авиации и космонавтики в Суитленде, штат Мэриленд.

Конструкция Gotha Go 229 намного опережала свое время, особенно в плане конфигурации летающего крыла, которая стала основной только спустя десятилетия с появлением таких самолетов, как стелс-бомбардировщик B-2 Spirit. Однако отсутствие компьютеров управления полетом делало его чрезвычайно сложным в управлении.

Самолет Ho-229, наши дни Фото: Pinterest

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