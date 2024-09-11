Бомбардировщик В-21 Raider: кошмар, о котором все молчат

Программа Raider рассчитана на создание более сотни бомбардировщиков, а на полную ее реализацию уйдет 15 лет. Поэтому, учитывая быстрые темпы технологического прогресса, возникает вопрос — придутся ли они ко времени.

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Программе ВВС США B-21 Raider, нацеленной на замену устаревших бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit, грозят превышение бюджета и задержки в производстве.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о перспективах для новейшего стратегического стелс-бомбардировщика B-21 Raider.

Главный подрядчик, Northrop Grumman, предупреждает о росте расходов, несмотря на попытки избежать нарушения закона Нанна-МакКерди, который обязывает конгресс контролировать случаи существенного превышения бюджета.

Легкого решения нет. Поскольку на начальном этапе производства будет готов только 21 бомбардировщик, а полный парк из 100 машин появится не раньше конца 2030-х годов, многих беспокоит, что B-21 может технически устареть к моменту полноценной эксплуатации, учитывая быстрые темпы технологического прогресса.

Высокая стоимость современной войны: B-21 Raider трудно оставаться впереди планеты всей

Военно-воздушные силы США предприняли все усилия, чтобы гарантировать, что будущая основа их бомбардировочного флота останется в рамках графика и бюджета, даже несмотря на предупреждение компании Northrop Grumman, главного подрядчика B-21 Raider, о возможном росте стоимости самолета.

Программа B-21 даже была спланирована таким образом, чтобы избежать нарушения закона Нанна-МакКерди (Nunn-McCurdy Act), которое может произойти из-за превышения стоимости разработки. Этот закон, принятый в 1983 году, помогает законодателям лучше управлять стоимостью основных программ оборонных закупок, поскольку требует от Пентагона информировать законодательный орган о случаях превышения стоимости программы или отставания от графика более чем на 15%.

Будущий самолет был разработан для замены устаревших бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit, находящихся в настоящее время на вооружении, и для работы вместе с еще более старым B-52. В январе Raider вошел в стадию мелкомасштабного начального производства (LRIP), и хотя это дорогостоящий самолет, производитель Northrop Grumman весной объявил, что ожидает убытков на данном этапе. По информации TheAviationist.com, аэрокосмическая компания может потерять до 1,56 миллиарда долларов на производстве первых Raider.

В результате первые пять серийных партий B-21 будут включать всего 21 самолет.

Ожидается, что программа Raider будет включать более сотни бомбардировщиков B-21 Фото: ВВС США

Придутся ли B-21 ко времени?

Ожидается, что программа Raider будет включать более сотни бомбардировщиков, и большая часть ее производства будет осуществляться по контракту "затраты плюс". Это означает, что ВВС США — и, в свою очередь, американские налогоплательщики — возместят компании дополнительные расходы, связанные с инфляцией.

Как сообщалось ранее, стоимость программы действительно растет, при том что она рискует не достичь ожидаемого минимума в сотню бомбардировщиков даже к концу 2030-х годов. ВВС ожидают, что к началу 2030-х годов в строй встанут от 24 до 30 "Рейдеров", а темпы закупок в этот период достигнут пика — около 10 самолетов в год.

По словам Марка Ганзингера, директора по концепциям будущего Института аэрокосмических исследований имени Митчелла и участника дискуссии на AFA, нынешний план Министерства обороны (DoD) предусматривает, что к 2033 году парк бомбардировщиков будет насчитывать 133 самолета — меньше даже, чем 141 бомбардировщик B-1, B-2 и B-52 Stratofortress, находящихся сейчас на вооружении и представляющих собой исторический минимум для ВВС.

Cамолет B-21 был разработан для замены устаревших бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit

Надолго ли сохранится превосходство самолета?

Наибольшее беспокойство сейчас вызывает следующий вопрос: если ВВС США потребуется 15 с лишним лет на получение полной партии из хотя бы сотни B-21 Raider, сохранят ли эти самолеты свое превосходство? Технологии развиваются быстрыми темпами. Искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение, квантовые компьютеры, автономные системы и т. д. постоянно развиваются, и многие из нынешних платформ могут устареть к моменту начала полномасштабного производства (FRP).

ВВС уже заявили, что будут стремиться к разработке автономных беспилотников — практически одноразовых "верных помощников", которым не придется оставаться на вооружении в течение десятилетий.

На конференции Ассоциации воздушно-космических сил в этом месяце начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин заявил: "Для совместной боевой работы с БПЛА мне не нужен парк бомбардировщиков, который прослужит 25–30 лет. Если уж он служит 25 или 30 лет, то должен делать все, кроме утренних тостов".

Таким образом, военно-воздушным силам придется смириться с суровой реальностью: производство дорогостоящих бомбардировщиков займет слишком много времени, и к моменту поступления на вооружение они уже будут устаревшей техникой, пригодной разве что для приготовления тостов.

ВВС США потребуется 15 с лишним лет на получение полной партии из хотя бы сотни B-21 Raider

Об авторе

Питер Сучиу — журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].