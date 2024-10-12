Работают без электричества: Инженеры заявили о создании нового поколения роботов (видео)

Такие роботы способны выполнять работу в местах без стабильного присутствия электроэнергии, в местах с высоким уровнем радиации, а также в странах с невысоким уровнем дохода.

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Инженеры Королевского колледжа Лондона разработали новую методику функционирования роботизированных систем. Новый тип таких роботов работает без использования электричества по принципу изменения давления жидкости, пишет Interesting Engineering.

"Это впервые в мире открывает возможность создания нового поколения роботов, чьи тела могли бы работать независимо от встроенного центра управления, а это пространство потенциально может быть использовано для более сложного ПО на основе искусственного интеллекта", — указано в заявлении исследователей.

Издание отмечает, что такие "мягкие роботы" известны своей гибкостью и безопасностью, из-за чего их стали активнее привлекать к различным сферам. В частности, такие машины используют системы электромагнитных клапанов, регуляторов и насосов, что существенно ограничивает их функциональность.

"Чтобы решить эту проблему, ученые исследуют новые конструкции мягких клапанов и помп, которые могут быть интегрированы в тело робота, повышая эффективность и позволяя использовать его в суровых условиях. Эти мягкие клапаны, которые контролируют поток жидкости с помощью изгибания трубок, уменьшают потребность во многих элементах управления", — пишет издание.

В частности, эти роботы способны выполнять работу там, где невозможно провести электричество или есть повышенное электрическое напряжение, или там, где высокий уровень радиации, к примеру в Чернобыле. Также эти работы прекрасно подойдут для стран с небольшим достатком и нестабильным доступом к электроэнергии.

Напомним, Фокус писал о том, что в США робот-пылесос во время уборки обматерил владельца и снял это на камеру. Подобный робот начал гоняться за собакой хозяев и бросать в ее адрес расистские оскорбления.

Ранее мы писали, что в американском штате Техасе на одном из заводов произошло чрезвычайное происшествие. Робот Tesla напал на инженера и едва не стал причиной его смерти. Инженер получил "открытую рану" на левой руке, а от робота его отбивали коллеги.