Працюють без електрики: Інженери заявили про створення нового покоління роботів (відео)

Такі роботи здатні виконувати роботу в місцях без стабільної присутності електроенергії, у місцях з високим рівнем радіації, а також у країнах з невисоким рівнем доходу.

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Інженери Королівського коледжу Лондона розробили нову методику функціонування роботизованих систем. Новий тип таких роботів працює без використання електрики за принципом зміни тиску рідини, пише Interesting Engineering.

"Це вперше у світі відкриває можливість створення нового покоління роботів, чиї тіла могли б працювати незалежно від вбудованого центру управління, а цей простір потенційно може бути використаний для складнішого ПЗ на основі штучного інтелекту", — вказано у заяві дослідників.

Видання зазначає, що такі "м'які роботи" відомі своєю гнучкістю та безпечністю, через що їх стали активніше залучати до різних сфер. Зокрема, такі машини використовують системи електромагнітних клапанів, регуляторів та помп, що суттєво обмежує їхню функціональність.

"Щоб розв'язати цю проблему, вчені досліджують нові конструкції м'яких клапанів і помп, які можуть бути інтегровані в тіло робота, підвищуючи ефективність і дозволяючи використовувати його в суворих умовах. Ці м'які клапани, які контролюють потік рідини за допомогою згинання трубок, зменшують потребу в багатьох елементах управління", — пише видання.

Зокрема, ці роботи здатні виконувати роботу там, де неможливо провести електрику чи є підвищена електрична напруга, або там, де високий рівень радіації, до прикладу у Чорнобилі. Також ці роботи чудово підійдуть для країн з невеликим достатком та нестабільним доступом до електроенергії.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що в США робот-пилосос під час прибирання обматюкав власника і зняв це на камеру. Подібний робот почав ганятися за собакою господарів та кидати на його адресу расистські образи.

Раніше ми писали, що в американському штаті Техасі на одному із заводів сталася надзвичайна пригода. Робот Tesla напав на інженера і ледь не спричинив його смерть. Інженер отримав "відкриту рану" на лівій руці, а від робота його відбивали колеги.