У Львові створюють військовий БПЛА Besomar 3310 з дальністю 30 км: що відомо (відео, фото)

Безпілотний комплекс призначений для спостереження, пошуку цілей і скидання вантажів вагою до 2 кг.

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У Львові розробляють безпілотник Besomar 3310, який допоможе українським військовим знаходити та знищувати ворогів на великій відстані. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Львівської обласної військової адміністрації в понеділок, 18 вересня.

Роботою над безпілотниками займається команда розробників на чолі з Іваном Сольським. На сторінці краудфаундингової платформи Startera, присвяченій Besomar 3310 на інноваційній краудфандинговій платформі StartEra, йдеться про те, що розробку планують передати 125-й окремій бригаді Тероборони. Там же зазначається: військові зможуть застосовувати такі безпілотники для виявлення цілей і "виведення їх з ладу". Як саме Besomar 3310 допоможуть знищувати об'єкти, не уточнюється, проте безпілотник може підіймати корисне навантаження до 2 кг, однак на відео показано систему скидання — схожі встановлюють на дрони-бомбардувальники.

Для реалізації проєкту, за словами виробників, потрібно майже 600 тисяч гривень. Половину суми планується залучити шляхом краундфандингу, решту передасть Львівська ОВА.

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Що відомо про безпілотний комплекс Besomar 3310

Комплекс доставляння"Besomar 3310" складається з 3-х літаків. Літаки можуть виконувати завдання як за GPS координатами, так і в ручному режимі. Дрони, що входять до складу комплексу, мають високі аеродинамічні характеристики, що дає змогу йому планувати на великі відстані за умови вимкненого двигуна і забезпечує високу безпеку та стабільність апарату в позаштатних ситуаціях. Аерокомплекс здатний провести спостереження і відеофіксацію на відстані 30 км і з безпечної висоти 800 м. А також доставити вантаж до 2 кг у потрібну точку в радіусі 30 км, в автоматичному режимі або під керівництвом пілота, з поверненням до місця запуску.

Функції комплексу БПЛА Besomar 3310

виявлення цілей і виведення їх з ладу;

моніторинг великих територій;

доставляння вантажів у важкодоступні місця.

Дрон-спостерігач Besomar Light

Команда розробників також втілює в реальність проєкт комплексу спостереження "Besomar Light". Він оснащений камерою, встановленою на двовісному підвісі в корпусі дрона, і має оптичне збільшення 10х. Камера дає змогу спостерігати з великої висоти, автоматично компенсуючи вібрації та крени. Кут нахилу камери може бути скоригований з пульта у двох площинах.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що в Україні створили аналог "Ланцета". Їх розробила доволі відома українська компанія. А найближчим часом цей тип БПЛА доставлять на фронт.

Ми також писали про те, що в Польщі розробили військовий безпілотник HAASTA. Універсальний дрон здатний виконувати безліч завдань. А спеціальна система управління дає змогу відстежувати та керувати майже дюжиною безпілотників.