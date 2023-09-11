Долітає до Москви і не боїться ППО: в Україні створили бойовий дрон Hunter Killer 20 (відео)

За словами розробника, безпілотники Hunter Killer 20 вже застосовують спецпідрозділи ЗСУ, щоб знищувати окупантів.

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На польській виставці озброєнь MSPO-2023 компанія "КОРТ" показала новий український бойовий дрон Hunter Killer 20, який не боїться засобів радіоелектронної боротьби противника. Про це йдеться в репортажі медіа "Мілітарний".

Що відомо про БПЛА Hunter Killer 20

Директор компанії-виробника Вадим Кодачигов запевняє, що технічні характеристики безпілотника дають йому змогу без особливих труднощів долетіти до Москви для виконання бойових завдань. Він може обходити систему ППО Росії та майже невразливий для радіоелектронних перешкод.

"Я не цураюся того, що вбиваю тих, хто приходить до мене на землю", — заявив він журналістам. Вадим Кодачигов додав, що компанія "КОРТ" не запускає БПЛА самостійно — це роблять спеціальні підрозділи Збройних сил України.

За словами розробника, в Україні зараз є тільки 5 безпілотників, здатних долетіти до російської столиці, і Hunter Killer 20 — один із них.

Назва безпілотника відсилає до однойменного фільму, який вийшов на екрани у 2018 році. Центральне місце в ньому посідає атакуюча субмарина з назвою Hunter Killer, екіпаж якої вступає у вкрай ризиковану бойову авантюру з порятунку світу від катастрофи.

Український бойовий дрон Hunter Killer 20 на виставці MSPO-2023 у Польщі Фото: Скриншот

Технічні характеристики дрона Hunter Killer 20

габаритні розміри — 1800 x 1500 x 220 мм;

вага — 8,9 кг;

вага корисного навантаження — 15 кг;

робочий радіус — 1000 км;

швидкість — до 172 км/год;

робоча висота — 200 м;

максимальна висота — 1500 м;

робочий час — до 8 год;

тип акумулятора — літій-іонний;

оснащення: камера із зумом кратністю 20x.

Хто створив бойовий безпілотник Hunter Killer 20

Компанія "КОРТ" заснована 2015 року громадянами України, які брали участь в оснащенні армії України зразками техніки та амуніції на волонтерських засадах. Основою діяльності компанії є впровадження інтелектуальних розробок, що були створені та застосовані волонтерськими групами та приватними компаніями в зоні проведення АТО, і показали свою ефективність.

Компанія займається реалізацією таких проєктів: створення засобів РЕБ, легкої бронетехніки та систем її захисту від кумулятивних засобів.

Нагадаємо, на початку серпня на виставці в Польщі показали "безсмертний" дрон Giez. У ситуації, коли після запуску з'ясовується, що місія не може бути виконана або "Овод" необхідно повернути назад з інших причин, він може повернутися до оператора і благополучно приземлитися в його околицях на парашуті.

Зазначимо також, що 8 вересня СБУ вперше показала секретні дрони "Морок". Українські безпілотники літакового типу під назвою "Морок" можуть залітати в тил противника на відстань до 800 кілометрів.