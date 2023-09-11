Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал Российско-украинская война

Долетает до Москвы и не боится ПВО: в Украине создали боевой дрон Hunter Killer 20 (видео)

украинский дрон, бпла, Hunter Killer 20
Фото: Скриншот | В Польше на военной выставке хорошо показал себя украинский боевой дрон Hunter Killer 20

По словам разработчика, беспилотники Hunter Killer 20 уже применяют спецподразделения ВСУ, чтобы уничтожать оккупантов.

Related video

На польской выставке вооружений MSPO-2023 компания "КОРТ" показала новый украинский боевой дрон Hunter Killer 20, который не боится средств радиоэлектронной борьбы противника. Об этом идет речь в репортаже медиа "Милитарний".

Что известно о БПЛА Hunter Killer 20

Директор компании-производителя Вадим Кодачигов уверяет, что технические характеристики беспилотника позволяют ему без особых трудностей долететь до Москвы для выполнения боевых задач. Он может обходить систему ПВО России и почти неуязвим для радиоэлектронных помех.

"Я не чураюсь того, что убиваю тех, кто приходит ко мне на землю", — заявил он журналистам. Вадим Кодачигов добавил, что компания "КОРТ" не запускает БПЛА самостоятельно — это делают специальные подразделения Вооруженных сил Украины.

По словам разработчика, в Украине сейчас есть только 5 беспилотников, способных долететь до российской столицы, и Hunter Killer 20 — один из них.

Название беспилотника отсылает к одноименному фильму, который вышел на экраны в 2018 году. Центральное место в нем занимает атакующая субмарина с названием Hunter Killer, экипаж которой вступает в крайне рискованную боевую авантюру по спасению мира от катастрофы.

Hunter Killer 20 Fullscreen
Украинский боевой дрон Hunter Killer 20 на выставке MSPO-2023 в Польше
Фото: Скриншот

Технические характеристики дрона Hunter Killer 20

  • габаритные размеры — 1800 x 1500 x 220 мм;
  • вес – 8,9 кг;
  • вес полезной нагрузки — 15 кг;
  • рабочий радиус — 1000 км;
  • скорость — до 172 км/ч;
  • рабочая высота — 200 м;
  • максимальная высота — 1500 м;
  • рабочее время — до 8 ч;
  • тип аккумулятора — литий-ионный;
  • оснащение: камера с зумом кратностью 20x.

Кто создал боевой беспилотник Hunter Killer 20

Компания "КОРТ" основана в 2015 году гражданами Украины, которые принимали участие в оснащении армии Украины образцами техники и амуниции на волонтерских началах. Основой деятельности компании является внедрение интеллектуальных разработок, которые были созданы и применены волонтерскими группами и частными компаниями в зоне проведения АТО, и показали свою эффективность.

Компания занимается реализацией следующих проектов: создание средств РЭБ, легкой бронетехники и си стем ее защиты от кумулятивных средств.

Напомним, в начале августа на выставке в Польше показали "бессмертный" дрон Giez. В ситуации, когда после запуска выясняется, что миссия не может быть выполнена или "Овод" необходимо вернуть назад по другим причинам, он может вернуться к оператору и благополучно приземлиться в его окрестностях на парашюте.

Отметим также, что 8 сентября СБУ впервые показала секретные дроны "Морок". Украинские беспилотники самолетного типа под названием "Морок" могут залетать в тыл противника на расстояние до 800 километров.