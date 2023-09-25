Бои за Бахмут: как ВСУ улучшили дроны, чтобы выбить россиян из Андреевки

Огромную роль играет и тактика запуска, благодаря которой удалось отогнать россиян на 15 км от села.

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По-особому модифицированные дроны камикадзе и дроны-разведчики помогли Вооруженным силам Украины (ВСУ) освободить село Андреевка за счет того, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могли проникать в тыл россиян минуя средства радиоэлектронной борьбы. Об этом в большом материале рассказывает ABC News.

Бойцы из подразделения, возглавляемого командиром с позывным "Джоконда", рассказали американским журналистам, что успех дался не просто — только после трех месяцев проб и ошибок удалось найти "ключ" к РЭБ россиян. Для этого операторы дронов использовали особые прошивки (изменение программного обеспечения БПЛА) и модификации своих беспилотников, чтобы системы радиоэлектронной борьбы не могли их заметить. Так же играла роль тактика запуска — дроны выпускались в унисон и даже действовали роем, что позволяло операторам отправить БПЛА за линию фронта к противнику.

По словам представителя батальона, отбившего деревню, взрыв беспилотников сыграл ключевую роль, поскольку заставил россиян отвести тяжелое вооружение примерно на 15 км, чтобы оставаться вне зоны поражения.

Конечно, оккупанты тоже учатся на своих ошибках и теперь более тщательно прячутся. Однако их можно заметить по теням во второй половине дня. Прочесывание огромной местности в поисках цели занимает несколько часов, говорят наши операторы дронов.

Но в качестве контрмеры россияне стали оснащать свои позиции большим количеством "глушилок" и мобильными средствами РЭБ. Поэтому подразделению Джоконда приходится постоянно менять тактику и находить новые ходы для атаки на противника с воздуха.

Бойцы отмечают, что использование дронов, даже при том, что их часто сбивают, несравнимо выгоднее, чем использование дорогостоящих ракет или высокоточных артиллерийских снарядов. Добровольцы из группы Джоконда, среди которых и обычные менеджеры и кинематографисты, потратив дронов-камикадзе на $700 тысяч уничтожили вражеской техники россиян на $80 млн. Кроме того, благодаря использованию БПЛА им удается сохранять самое главное — жизни украинских солдат.

Ранее Фокус сообщал, что украинский беспилотник "ОКО-9" впервые поднялся в воздух. Дрон смог поднять в небо груз весом 70 килограммов. По словам разработчиков, в будущем он сможет пролетать до 100 км.