"Жест доброй воли" или ликвидация: боец ВСУ предрек судьбу российских войск под Бахмутом (видео)

По словам Кирилла Сазонова, план ВС РФ по захвату Бахмута изначально был обречен на провал, ведь город расположен в низине. Соответственно, у Сил обороны есть возможность постоянно обстреливать противника.

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Украинские военные продолжают контрнаступление по нескольким направлениям, в том числе и в районе Бахмута. У российских оккупантов все вновь идет не по плану. Об этом заявил военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире телеканала "Эспрессо" 27 сентября.

По его словам, борьба за Бахмут изначально была обречена на провал у противника, теперь у них остается всего лишь несколько вариантов, но каждый из них предусматривает потерю этой территории. Отличаются лишь условия.

"С самого начала было понятно, что Бахмут расположен в низине, рядом высоты и логично было запустить врага в город и расстреливать в самом Бахмуте. Тогда захватчики пошли на мясные штурмы и за Бахмут развернулась долгосрочная битва. Сейчас они в Бахмуте, а наша артиллерия на высотах", — говорится в сообщении.

На северном фланге ВСУ находятся в районе Часового Яра, на южном — возле Клещиевки и Андреевки. Также большую роль играет огневой контроль над трассами, которые проходят через город.

Пока что артиллерия украинских защитников не достает до трассы Бахмут — Лисичанск, но и это вскоре изменится. После этого обеспечивать свои войска противнику будет крайне сложно.

"На севере от Бахмута продолжаются ожесточенные бои у Богдановки, Григорьевки, но рядом Берховское водохранилище откуда видно окрестности Бахмута. Всю логистику противника мы возьмем под огневой контроль. То есть ВСУ будут брать Бахмут в кольцо, и у врага выбор небольшой — или "жест доброй "или мы их уничтожим, как было в Андреевке", — добавил Кирилл Сазонов.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что в ВСУ рассказали о тактике боев за Бахмут. Силы обороны очень тщательно планируют операции для деоккупации Бахмута, а подходы к освобождению города будут совсем другими, из-за работы артиллерии и авиации.