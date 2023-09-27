Великою загрозою не будуть: у ЗСУ підтвердили присутність "вагнерівців" на сході України

За словами представника Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша, у Білорусі табори "вагнерівців" розформовують. Деякі з них вирушають в Африку, інші — воювати в Україну.

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Найманці ПВК "Вагнер" присутні на території України. Про це заявив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш у коментарі виданню"РБК-Україна".

За його словами, Міністерство оборони РФ переукладає контракти з "вагнерівцями", щоб ті могли повернутися воювати проти України або вирушити виконувати завдання в Африку.

Євлаш також заявив, що найманці присутні на території, за яку відповідальне Східне угруповання військ ЗСУ. Йдеться про "вагнерівців", які раніше перебували на території Білорусі.

"Зараз там розформовують їхні табори. Їх там було близько 8 тисяч. Зараз частина з цих бойовиків поїхала в Африку, а хтось переукладає контракти з міністерством оборони РФ і повертається сюди, на Схід України для участі в бойових діях — і як інструктори, і як військовослужбовці", — розповів Євлаш.

Він зазначив, що приблизно 500 осіб командування РФ хоче залучити для участі у війні проти України. Вони являють собою добре підготовлених бойовиків, проте великої загрози становити не будуть, оскільки їхній лідер Євген Пригожин загинув.

"Ці люди справді є одними з найбільш підготовлених у російській армії, проте істотною загрозою, "геймченджером" вони не стануть", — підсумував Євлаш.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, як на ЗС РФ вплине втрата сіл під Бахмутом. Окупанти мають кілька трас, які ведуть із тимчасово окупованих територій до Бахмута. Взяття під вогневий контроль дороги Бахмут-Горлівка стане наче відрізанням руки — можна існувати, проте активність погіршиться.

Також повідомлялося, що боєць ЗСУ передрік долю російських військ під Бахмутом. За словами Кирила Сазонова, план ЗС РФ із захоплення Бахмута від самого початку був приречений на провал, адже місто розташоване в низині. Відповідно, у Сил оборони є можливість постійно обстрілювати противника.