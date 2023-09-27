"Согласились сыграть последний аккорд": в ОП прокомментировали появление "вагнеровцев" под Бахмутом

По мнению Михаила Подоляка, "медийный эффект" от возвращения наемников ЧВК "Вагнер" на восток Украины больше, чем реальное значение этого события.

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Переброской "вагнеровцев" на восток Украины российские власти пробуют перекрыть новости об освобождении Силами обороны Клещиевки и Андреевки под Бахмутом, а сама ЧВК "Вагнер" уже фатично прекратила свое существование. Об этом написал в соцсетях советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Относительно "возвращения ЧВК "Вагнер" на Бахмутское направление". Запомните: никакой ЧВК "Вагнер" больше не существует. Она закончилась вместе с ликвидацией Пригожина и Уткина, рейдерством структуры группой Шойгу — Герасимова и зачисткой руководящего состава организации. Сегодня есть только бывшие боевики террористической группировки, которые подались кто куда", — пишет Подоляк.

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"Заткнут дыру под Бахмутом": почему "вагнеровцев" вернули на восток Украины

Он считает, что "вагнеровцев" Россия вернула на войну, чтобы перекрыть свои неудачи на фронте, в частности, на Бахмутском направлении, где Силы обороны недавно освободили населенные пункты Клещиевка и Андреевка.

"Согласились сыграть последний аккорд, ненадолго заткнув собой российскую дыру на Бахмутском направлении. Поэтому "медийный" эффект от этого события больше его реального значения. А цель этого лишь одна: ненадолго попытаться перекрыть новости об освобождении Клещиевки и Андреевки украинской армией и уничтожении основных боеспособных российских формирований на этом направлении", — считает Михаил Подоляк.

Напомним, 27 сентября в Мали упал транспортный самолет с "вагнеровцами". В нем могли находиться более сотни наемников частной военной компании "Вагнер". Самолет принадлежал белорусской грузовой компании Rubystar Airways.

Ранее российские военные сообщили, что "вагнеровцев" могут перебросить в Херсонскую область.