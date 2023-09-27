"Погодилися зіграти останній аккорд": в ОП прокоментували появу "вагнерівців" під Бахмутом

На думку Михайла Подоляка, "медійний ефект" від повернення найманців ПВК "Вагнер" на схід України більший, ніж реальне значення цієї події.

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Перекиданням "вагнерівців" на схід України російська влада пробує перекрити новини про звільнення Силами оборони Кліщіївки та Андріївки під Бахмутом, а сама ПВК "Вагнер" вже фатично припинила своє існування. Про це написав у соцмережах радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Щодо "повернення ПВК "Вагнер" на Бахмутський напрямок". Запам’ятайте: жодної ПВК "Вагнер" більше не існує. Вона закінчилася разом із ліквідацією Пригожина та Уткіна, рейдерством структури групою Шойгу – Герасимова та зачищенням керівного складу організації. Сьогодні є лише колишні бойовики терористичного угруповання, які подалися хто куди", — пише Подоляк.

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Він вважає, що "вагнерівців" Росія повернула на війну, аби перекрити свої невдачі на фронті, зокрема, на Бахмутському напрямку, де Сили оборони нещодавно звільнили населені пункти Кліщіївку та Андріївку.

"Погодилися зіграти останній акорд, ненадовго заткнувши собою російську діру на Бахмутському напрямку. Тому "медійний" ефект від цієї події більший за її реальне значення. А мета цього лише одна: ненадовго спробувати перекрити новини про звільнення Кліщіївки та Андріївки українською армією та знищення основних боєздатних російських формувань на цьому напрямку", — вважає Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 27 вересня у Малі впав транспортний літак з "вагнерівцями". У ньому могли перебувати понад сотня найманців приватної військової компанії "Вагнер". Літак належав білоруській вантажній компанії Rubystar Airways.

Раніше російські військкори повідомили, що "вагнерівців" можуть перекинути у Херсонську область.