"Заткнуть дірку під Бахмутом": чому "вагнерівців" повернули на схід України

"Передові" загони ув'язнених-штурмовиків масово гинули під час битви за Бахмут, яка тривала з серпня 2022 року. Поповнювати загони ПВК "Вагнер" боєздатними одиницями доведеться довго, потрібні години підготовки на полігонах. На думку опитаних Фокусом військових аналітиків, на найманців чекає доля "кадировців", які прославилися завдяки піару, а не участі в боях.

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Українська сторона заявляє про повернення найманців російської ПВК "Вагнер" на територію Східного угруповання військ ЗСУ. Частину з них вивели з Білорусі, інші переуклали контракти з Міноборони Росії.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що в білоруських таборах було приблизно 8 тисяч "вагнерівців", але дехто з них поїхав "працювати" в Африку. Охочі поїхати на схід України виконуватимуть роль інструкторів і братимуть участь у боях, упевнений Євлаш.

"Йдеться про залишки цього формування — близько 500 осіб, російське командування планує залучити їх для участі у збройному конфлікті", — пояснив він.

Найманці втратили свого ватажка Євгена Пригожина, тому істотної загрози від них не буде, додав військовий.

До цього американський телеканал CNN, посилаючись на українських бійців на фронті, повідомляв про повернення "вагнерівців" у Бахмутський район. Оператор аеророзвідки підрозділу Code 9.2 у складі 92-ї бригади ЗСУ з позивним "Грув" сказав, що найманці швидко змінили командирів.

Російське командування вимушено повернуло "вагнерівців" через нестачу бійців, війська збирали з усіх навколишніх районів, додав оператор аеророзвідки.

Групу "Вагнер" і "кадировців" рятує медіа-розкрутка

Успіхи угруповання "Вагнер" у Бахмуті можна пояснити лише величезними втратами, що перевищують 100 тисяч убитими, вважає полковник запасу та ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов .

Головним чином, під час боїв за Бахмут гинули колишні в'язні. Саме з них були сформовані штурмові загони. Після смерті Пригожина "вагнерівці" навряд чи зможуть вести війну в такий спосіб, зазначив військовий експерт. Перебування залишків угруповання в Білорусі та Росії не посилило їхні бойові можливості.

"Підготовка потужних штурмовиків займає багато часу, потрібні години підготовки на полігонах. Зараз таких можливостей у ПВК "Вагнер" уже немає. Сукупний досвід у цієї організації є, але скористатися за нестачі бойових сил вкрай важко. Ситуація чимось нагадує "кадировців", які вигравали за рахунок піару — чеченці "сильні воїни", які вирішать будь-які питання", — каже Фокусу Селезньов.

Експерт згадує обіцянку одного з чеченських командирів "взяти під контроль" Мар'їнку за два тижні. Минуло понад півроку з моменту заяви і як результат — повне виведення кадировських формувань.

Інший приклад — 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія, яку так прославляють у РФ. Щоразу вони страждають від ЗСУ в районі на південь від Роботиного.

Шойгу і Герасимов зачистили управлінців ПВК "Вагнер"

Приватної військової компанії "Вагнер" більше не існує, об'єднання завершило існування разом із ліквідацією Пригожина та іншого ватажка Дмитра Уткіна, вважає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Міністр оборони РФ і глава Генштабу Сергій Шойгу і Валерій Герасимов, за його інформацією, зачистили весь керівний склад організації.

"Сьогодні є тільки колишні бойовики терористичного угруповання, які вирушили хто куди: в Африку, цивільно-кримінальне життя в регіони Росії, або підписали контракт з МО РФ і погодилися зіграти останній акорд, ненадовго заткнувши собою російську дірку на Бахмутському напрямку", — написав Подоляк у Telegram.

Російські пропагандисти створюють медійний ефект від повернення "вагнерівців", щоб перекрити новини про визволення силами ЗСУ Кліщіївки та Андріївки.

Про відсутність бойової потужності у ПВК "Вагнер" говорять аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Повернувшись в Україну, вони не посилять можливості армії Росії і не вплинуть на фронтову ситуацію на сході.

Нагадаємо, 27 вересня з'явилося відео падіння транспортного літака в Малі. У ньому могли перебувати понад сотня найманців приватної військової компанії "Вагнер". Літак належав білоруській вантажній компанії Rubystar Airways.

Російські воєнкори раніше писали про можливе перекидання "вагнерівців" у Херсонську область. Штурмові загони бойовиків нібито розподіляли по секторах.