"Швидко замінили командирів": "вагнерівці" повертаються під Бахмут, — CNN

Українські військові переконані, що до такого рішення Росію підштовхнула нестача бійців. З їхніх слів, окупанти збирають військо з мешканців навколишніх районів.

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Російська ПВК "Вагнер" повернулась на фронт у Бахмутський район. Про це у коментарі CNN, опублікованому 27 вересня, розповіли українські бійці на передовій.

"Так, "Вагнер" теж тут. Вони повернулися, швидко змінили командирів і повернулися сюди", — зазначив військовослужбовець з позивним "Грув".

Він переконаний, що країна-агресорка повернула на фронт "вагнерівців" через нестачу бійців.

"[Росія] зібрала війська з навколишніх районів і привела їх сюди. У них тут не так багато людей", — підкреслив "Грув".

У ЗМІ зазначили, що нині Україна зосередила сили на контрнаступі на півдні, тож в Донецькій області захисники мають менше західного озброєння. Проте, як зазначено в матеріалі, на сході воїни "повільно, але впевнено відвоювали десятки квадратних кілометрів". Зі слів військових, для таких результатів вони змушені покладатися не на сили, а на розум.

"Ми постійно змінюємо тактику. Це як бокс. Ми переходимо до тіла, а потім переходимо до голови", — пояснив командир з позивним "Флінт".

Нагадаємо, генерал ЗСУ Олександр Тарнавський повідомляв, що "вагнерівці" з’являються "то тут, то там" і навіть залишають на передовій свої шеврони.

Водночас, за даними ДПСУ, у Білорусі нині залишаються менше тисячі бійців російської ПВК. Декілька місяців тому їхня кількість там складала приблизно шість тисяч осіб.