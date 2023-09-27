"Заткнут дыру под Бахмутом": почему "вагнеровцев" вернули на восток Украины

"Передовые" отряды заключенных-штурмовиков массово погибали во время битвы за Бахмут, которая длилась с августа 2022 года. Пополнять отряды ЧВК "Вагнер" боеспособными единицами придется долго, нужны часы подготовки на полигонах. По мнению опрошенных Фокусом военных аналитиков, наемников ждет участь "кадыровцев", которые прославились благодаря пиару, а не участиям в боях.

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Украинская сторона заявляет о возвращении наемников российской ЧВК "Вагнер" на территорию Восточной группировки войск ВСУ. Часть из них вывели из Беларуси, другие перезаключили контракты с Минобороны России.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что в белорусских лагерях было около 8 тысяч "вагнеровцев", но некоторые из них уехали "работать" в Африку. Желающие поехать на восток Украины будут выполнять роль инструкторов и участвовать в боях, уверен Евлаш.

"Речь идет об остатках этого формирования — около 500 человек, российское командование планирует привлечь их для участия в вооруженном конфликте", — пояснил он.

Наемники лишились своего главаря Евгения Пригожина, поэтому существенной угрозы от них не будет, добавил военный.

До этого американский телеканал CNN, ссылаясь на украинских бойцов на фронте, сообщал о возвращении "вагнеровцев" в Бахмутский район. Оператор аэроразведки подразделения Code 9.2 в составе 92-й бригады ВСУ с позывным "Грув" сказал, что наемники быстро сменили командиров.

Российское командование вынужденно вернуло "вагнеровцев" из-за недостатка бойцов, войска собирали со всех окрестных районов, добавил оператор аэроразведки.

Группу "Вагнер" и "кадыровцев" спасает медиа-раскрутка

Успехи группировки "Вагнер" в Бахмуте можно объяснить лишь огромными потерями, которые превышают 100 тысяч убитыми, считает полковник запаса и экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Главным образом, во время боев за Бахмут погибали бывшие заключенные. Именно из них были сформированы штурмовые отряды. После смерти Пригожина "вагнеровцы" вряд ли смогут вести войну подобным образом, отметил военный эксперт. Пребывание остатков группировки в Беларуси и России не усилило их боевые возможности.

"Подготовка мощных штурмовиков занимает много времени, нужны часы подготовки на полигонах. Сейчас таких возможностей в ЧВК "Вагнер" уже нет. Совокупный опыт у этой организации есть, но воспользоваться при недостатке боевых сил крайне трудно. Ситуация чем-то напоминает "кадыровцев", которые выигрывали за счет пиара — чеченцы "сильные воины", которые решат любые вопросы", — говорит Фокусу Селезнев.

Эксперт вспоминает обещание одного из чеченских командиров "взять под контроль" Марьинку за две недели. Прошло более полугода с момента заявления и как результат — полный вывод кадыровских формирований.

Другой пример — 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, которую так прославляют в РФ. Каждый раз они страдают от ВСУ в районе южнее Работино.

Шойгу и Герасимов зачистили управленцев ЧВК "Вагнер"

Частной военной компании "Вагнер" больше не существует, объединение завершило существование вместе с ликвидацией Пригожина и другого главаря Дмитрия Уткина, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Министр обороны РФ и глава Генштаба Сергей Шойгу и Валерий Герасимов, по его информации, зачистили весь руководящий состав организации.

"Сегодня есть только бывшие боевики террористической группировки, которые отправились кто куда: в Африку, гражданско-криминальную жизнь в регионы России, или подписали контракт с МО РФ и согласились сыграть последний аккорд, ненадолго заткнув собой российскую дыру на Бахмутском направлении", — написал Подоляк в Telegram.

Российские пропагандисты создают медийный эффект от возвращения "вагнеровцев", чтобы перекрыть новости об освобождении силами ВСУ Клещиевки и Андреевки.

Об отсутствии боевой мощи у ЧВК "Вагнер" говорят аналитики американского Института изучения войны (ISW). Вернувшись в Украину, они не усилят возможности армии России и не повлияют на фронтовую ситуацию на востоке.

Напомним, 27 сентября появилось видео падения транспортного самолета в Мали. В нем могли находиться более сотен наемников частной военной компании "Вагнер". Самолет принадлежал белорусской грузовой компании Rubystar Airways.

Российские военкоры ранее писали о возможной переброске "вагнеровцев" в Херсонскую область. Штурмовые отряды боевиков якобы распределяли по секторам.