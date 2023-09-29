"Опыт востребован": в Минобороны Британии объяснили, чем "вагнеровцы" полезны РФ под Бахмутом

Точный статус передислоцированных боевиков неизвестен. Некоторые из "вагнеровцев" перешли в формирования Минобороны РФ и другие ЧВК, уточнили в британской разведке.

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Наемников частной военной компании "Вагнер" начали передислоцировать в Украину. В Министерстве обороны Великобритании считают, что опыт боевиков будет наиболее востребован возле Бахмута Донецкой области.

"Несколько отчетов свидетельствуют о концентрации ветеранов Вагнера вокруг Бахмута: их опыт, вероятно, будет особенно востребованным в этом секторе", — говорилось в сообщении.

Отметили, что большинство боевиков знакомы с линией фронта и украинской тактикой введения боя, ведь в прошлом году участвовали в боевых действиях на этом участке фронта.

В разведке рассказали, что в Украину начали передислоцировать отдельных наемников и небольшие группы в составе различных российских подразделений. В частности, точный статус передислоцированных боевиков неизвестен, однако некоторые из военных перешли в формирования Минобороны России и других ЧВК.

Добавили, что наемники ЧВК "Вагнер" покинули территорию Украины в июне 2023 года до начала мятежа и гибели их лидера Евгения Пригожина и других руководителей ЧВК 23 августа.

Напомним, 27 сентября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что наемников ЧВК "Вагнер" передислоцировали на восток Украины. Он заявил, что эта ЧВК закончила свое существование вместе с ликвидацией Пригожина и Уткина.

В тот же день украинские военные с передовой подтвердили присутствие боевиков на востоке. В частности, они вернулись на линию фронта после смены командира.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 27 сентября заявили, что наемникам ЧВК "Вагнер" трудно провести слаживание с новым руководством после возвращения под Бахмут Донецкой области.