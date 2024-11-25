"Никогда сюда не суйтесь": командир ВС РФ записал послание перед гибелью под Курском (видео)

Вместо помощи, военных РФ, оставшихся без воды, продуктов и связи, отправили на мясной штурм. По словам российского военного, он получил несколько контузий и множественные осколочные ранения ног.

Командир штурмовой группы российских бойцов с позывным "Ларкин" за несколько часов до собственной гибели в Курской области записал видеоролик. Кадры и предупреждение со словами "никогда сюда не соваться, не искать счастья" опубликовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Видео, предположительно снятое в Курской области

"Вместе со своим отрядом оккупант полностью уничтожил одно из тамошних сел пытаясь безрезультатно выбить из него подразделения Галицких десантников", — отмечается в публикации.

Сообщится, что российские войска понесли потери и пытались спрятаться в подвалах. Они были напуганы, без связи, воды и продуктов, ждали подкрепления в течение недели. Но вместо помощи получили приказ на еще одну попытку мясного штурма, который для "Ларкина" и его подчиненных оказался последним.

На опубликованных кадрах мужчина в военной форме говорит, что штурмует деревню, что уничтожено практически все, чему он крайне удивлен.

"Если видео посмотрите, не суйтесь никогда сюда. Не ищите счастья, не ищите себя, не проверяйте никогда. Бывают моменты, когда я жалею, что на*** (напрасно) сюда поехал. Сниму короткое видео о том, что мы штурманули. Были целые дома — и что теперь", — говорит военный в ролике и указывает на стены, оставшиеся от домов.

Он также рассказал, что получил несколько контузий и множественные осколочные ранения ног.

Видео служит примером того, как РФ отправляет на смерть тысячи своих граждан, которые уже перед гибелью сожалеют, что стали жертвами пропаганды и подняли оружие против украинцев, отмечается в публикации.

Напомним, что 25 ноября сообщалось, что ВС РФ оккупировали два села и продвинулись возле восьми.

Также сообщалось, что, по данным DeepState, войска РФ на лодках высадились через реку Оскол и заняли позиции Сил обороны.